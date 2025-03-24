https://ria.ru/20250324/sberbank-2006947440.html

Сбербанк восстановил работу мобильного приложения

Сбербанк восстановил работу мобильного приложения - РИА Новости, 24.03.2025

Сбербанк восстановил работу мобильного приложения

Работа мобильного приложения Сбербанка восстановлена, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:09:00+03:00

2025-03-24T14:09:00+03:00

2025-03-24T14:09:00+03:00

общество

технологии

сбербанк россии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Работа мобильного приложения Сбербанка восстановлена, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник клиенты Сбербанка фиксировали сбой мобильного приложения, при входе появлялись разные уведомления о том, что сервис временно недоступен. Корреспондент РИА Новости убедился, что мобильное приложение восстановило свою работу. Это подтвердила и сама организация. "В настоящее время все системы банка работают штатно", - сказано в сообщении пресс-службы Сбербанка. А согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector, на 14.00 по московскому времени количество жалоб уменьшилось до 50 с 1055.

https://ria.ru/20250113/sberbank-1993400476.html

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общество, технологии, сбербанк россии