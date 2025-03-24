https://ria.ru/20250324/sberbank-2006938572.html

В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой

В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 24.03.2025

В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение, при входе появляются разные уведомления о том, что сервис временно недоступен, выяснил корреспондент... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:42:00+03:00

2025-03-24T13:42:00+03:00

2025-03-24T13:42:00+03:00

общество

технологии

россия

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение, при входе появляются разные уведомления о том, что сервис временно недоступен, выяснил корреспондент РИА Новости. "Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте ещё раз через 5 минут или позже. Код ошибки: 40-01", - говорится в уведомлении при входе. "Неполадки с интернетом. Попробуйте: подключиться к другой сети ﻿﻿мобильной или Wi-Fi, отключить VPN или выбрать в нём Россию. Код ошибки: 01-01", - сказано в сообщении у другого клиента Сбербанка. Согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector, на 13.35 по московскому времени зафиксировано более 900 жалоб.

https://ria.ru/20250227/gref-2001916534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, сбербанк россии