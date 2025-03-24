https://ria.ru/20250324/sberbank-2006938572.html
В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой
В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 24.03.2025
В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой
Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение, при входе появляются разные уведомления о том, что сервис временно недоступен, выяснил корреспондент... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:42:00+03:00
2025-03-24T13:42:00+03:00
2025-03-24T13:42:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение, при входе появляются разные уведомления о том, что сервис временно недоступен, выяснил корреспондент РИА Новости. "Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте ещё раз через 5 минут или позже. Код ошибки: 40-01", - говорится в уведомлении при входе. "Неполадки с интернетом. Попробуйте: подключиться к другой сети мобильной или Wi-Fi, отключить VPN или выбрать в нём Россию. Код ошибки: 01-01", - сказано в сообщении у другого клиента Сбербанка. Согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector, на 13.35 по московскому времени зафиксировано более 900 жалоб.
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общество, технологии, россия, сбербанк россии
Общество, Технологии, Россия, Сбербанк России
В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой
Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение