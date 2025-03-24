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Саперы МЧС обезвредили беспилотник ВСУ в Курской области
Саперы МЧС обезвредили беспилотник ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.03.2025
Саперы МЧС обезвредили беспилотник ВСУ в Курской области
Саперы МЧС РФ уничтожили украинский беспилотник "Чаклун" самолетного типа в Курской области, который был подавлен средствами РЭБ недалеко от населённого пункта, РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:05:00+03:00
2025-03-24T18:05:00+03:00
2025-03-24T18:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Саперы МЧС РФ уничтожили украинский беспилотник "Чаклун" самолетного типа в Курской области, который был подавлен средствами РЭБ недалеко от населённого пункта, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Сводным отрядом разминирования в одном из районов Курской области уничтожен БПЛА самолётного типа "Чаклун", - сказал собеседник агентства. По его словам, беспилотник после подавления средствами РЭБ обнаружили местные жители. Для уничтожения взрывоопасного предмета на месте его обнаружения пиротехники применили специализированное оборудование. По данным МЧС РФ, всего саперы министерства обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов. В их числе авиабомбы, ракеты различного производства и беспилотники. "Чаще всего сотрудники МЧС выезжают на сообщения об обнаружении суббоеприпасов и вражеских беспилотников. Обезвреживание проводится методом контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - отметил представитель ведомства.
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Саперы МЧС обезвредили беспилотник ВСУ в Курской области
Саперы МЧС уничтожили украинский беспилотник "Чаклун" в Курской области