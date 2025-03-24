https://ria.ru/20250324/rostekh-2007045966.html

Губернатор Тульской области встретился с гендиректором корпорации "Ростех"

Губернатор Тульской области встретился с гендиректором корпорации "Ростех" - РИА Новости, 24.03.2025

Губернатор Тульской области встретился с гендиректором корпорации "Ростех"

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:17:00+03:00

2025-03-24T19:17:00+03:00

2025-03-24T19:17:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, сообщает пресс-служба правительства региона. На встрече шла речь о сотрудничестве региона с предприятиями госкорпорации, а также о дальнейшем развитии и взаимодействии. Глава региона подчеркнул, что основой промышленного роста Тульской области был и остается оборонно-промышленный комплекс. В нем сосредоточена треть всего промышленного производства региона. Отмечается, что потребность предприятий "Ростеха" до 2030 года только в выпускниках колледжей по рабочим специальностям в Тульской области составляет порядка 1,8 тысячи человек. Миляев и Чемезов обсудили необходимость поддержки кадров в сфере ОПК. Глава региона рассказал о ключевых мерах, которые приняты в этом направлении. Так, в Тульской области разработан ряд программ поддержки научно-исследовательской деятельности: мегагранты, именные стипендии аспирантам, программа компенсации аренды жилья ученым, приехавшим работать в лаборатории университетов региона, стипендии студентам – будущим учителям математики, физики, химии, премии лучшим молодым ученым за внедрение разработок и научно-педагогические достижения, поддержка участия вузов в проекте "Приоритет-2030" и другие. Также в регионе для студентов и молодых специалистов при поддержке "Ростеха" проводится Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего". Для адресной подготовки кадров колледжи и предприятия создают кластеры в рамках проекта "Профессионалитет". Так, действует кластер на базе колледжа имени С.И. Мосина, готовящего кадры в интересах двух предприятий. До 2026 года здесь подготовят 570 рабочих по шести образовательным программам. В этом году подана заявка на создание кластеров в области машиностроения и химии. Одной из тем встречи стала работа Тульской инженерной школы – она была создана в ТулГУ в 2024 году при поддержке "Ростеха". Осуществлен первый набор студентов в ее структурное подразделение – Передовую инженерную школу. Здесь учатся 63 магистра и 30 бакалавров. В основе подготовки будущих инженеров лежит проектный междисциплинарный комплексный подход по выполнению реальных заказов предприятия-партнера. В частности, ведется работа над созданием семейства боевых автономных роботизированных комплексов с применением технологий искусственного интеллекта и с использованием перспективных композитных материалов. Также в ТулГУ активно развиваются образовательно-профессиональные треки по подготовке инженеров нового поколения "Код Ростеха" и "Ростех.Качество", в рамках которых студенты трудоустроены с первого курса на предприятия холдинговых компаний "Ростеха". Квота целевых мест "Ростеха" на учебный год 2025-2026 в ТулГУ составляет 154 человека. Также обсуждался проект создания межвузовского оборонного кампуса. Во втором квартале 2025 года концепция кампуса будет вынесена на конкурс Минобрнауки России по созданию современных университетских кампусов на получение федерального финансирования. Миляев озвучил ряд предложений, направленных на развитие ОПК, выполнение гособоронзаказа, поддержку отрасли и дальнейшее сотрудничество. В частности, прорабатывается возможность вхождения ТулГУ в Совет опорных научно-образовательных организаций при госкорпорации "Ростех". Совет был создан корпорацией для развития кооперации науки и реального сектора и разработки новых технологических решений в стратегически важных отраслях. В него вошли ведущие вузы страны. Будет расширено сотрудничество с предприятиями "Ростеха" по реализации проектов цифровой трансформации в области государственного управления. Также Миляев предложил провести выездное заседание Бюро Союза машиностроителей России в Тульской области в рамках проведения форума "Инженеры будущего" – он пройдет летом на территории парк-отеля "Шахтер".

https://ria.ru/20250320/milyaev-2006141531.html

https://ria.ru/20250306/milyaev-2003511749.html

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тульская область, россия, дмитрий миляев, сергей чемезов, ростех