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Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара в ЖК "Роза Росса"

Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара в ЖК "Роза Росса" - РИА Новости, 24.03.2025

Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара в ЖК "Роза Росса"

Результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха, которые провели из-за пожара в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, не превышают санитарно-гигиенических... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:50:00+03:00

2025-03-24T18:50:00+03:00

2025-03-24T18:50:00+03:00

происшествия

москва

россия

цао

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха, которые провели из-за пожара в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, не превышают санитарно-гигиенических нормативов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пожар произошел в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте были слышны звуки хлопков. По данным МЧС России, информация о пострадавших при возгорании не поступала. Открытое горение в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось ликвидировать на площади 150 квадратных метров. Позже столичный Роспотребнадзор сообщил, что после пожара были взяты пробы для исследования атмосферного воздуха. "Управление Роспотребнадзора по городу Москве в связи с поступившей информацией о возгорании кровли отеля "Rosa Rossa" площадью 150 квадратных метров... организовало отбор проб атмосферного воздуха... По результатам проведенного лабораторного исследования атмосферного воздуха филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают санитарно-гигиенические нормативы", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, россия, цао, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)