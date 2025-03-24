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Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара в ЖК "Роза Росса" - РИА Новости, 24.03.2025
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18:50 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/rospotrebnadzor-2007036433.html
Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара в ЖК "Роза Росса"
Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара в ЖК "Роза Росса" - РИА Новости, 24.03.2025
Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара в ЖК "Роза Росса"
Результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха, которые провели из-за пожара в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, не превышают санитарно-гигиенических... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:50:00+03:00
2025-03-24T18:50:00+03:00
происшествия
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цао
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха, которые провели из-за пожара в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, не превышают санитарно-гигиенических нормативов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пожар произошел в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте были слышны звуки хлопков. По данным МЧС России, информация о пострадавших при возгорании не поступала. Открытое горение в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось ликвидировать на площади 150 квадратных метров. Позже столичный Роспотребнадзор сообщил, что после пожара были взяты пробы для исследования атмосферного воздуха. "Управление Роспотребнадзора по городу Москве в связи с поступившей информацией о возгорании кровли отеля "Rosa Rossa" площадью 150 квадратных метров... организовало отбор проб атмосферного воздуха... По результатам проведенного лабораторного исследования атмосферного воздуха филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают санитарно-гигиенические нормативы", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, цао, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, ЦАО, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Роспотребнадзор оценил качество воздуха после пожара в ЖК "Роза Росса"

Роспотребнадзор: пробы воздуха после пожара в ЖК "Роза Росса" не превышают нормы

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы
Пожар в ЖК Роза Росса в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха, которые провели из-за пожара в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, не превышают санитарно-гигиенических нормативов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пожар произошел в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте были слышны звуки хлопков. По данным МЧС России, информация о пострадавших при возгорании не поступала. Открытое горение в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось ликвидировать на площади 150 квадратных метров. Позже столичный Роспотребнадзор сообщил, что после пожара были взяты пробы для исследования атмосферного воздуха.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве в связи с поступившей информацией о возгорании кровли отеля "Rosa Rossa" площадью 150 квадратных метров... организовало отбор проб атмосферного воздуха... По результатам проведенного лабораторного исследования атмосферного воздуха филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают санитарно-гигиенические нормативы", - говорится в сообщении.
Работа сотрудников МЧС на месте пожара в элитном ЖК в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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ПроисшествияМоскваРоссияЦАОФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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