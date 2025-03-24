https://ria.ru/20250324/rheinmetall-2007053325.html

В Германии начнут производство деталей для F-35

В Германии начнут производство деталей для F-35 - РИА Новости, 24.03.2025

В Германии начнут производство деталей для F-35

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начнет производить центральные секции фюзеляжа для американских и европейских истребителей F-35 в общине Веце в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:59:00+03:00

2025-03-24T19:59:00+03:00

2025-03-24T20:00:00+03:00

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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начнет производить центральные секции фюзеляжа для американских и европейских истребителей F-35 в общине Веце в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в июле 2025 года, сообщается на странице производителя в соцсети X. "В Веце компания Rheinmetall планирует в будущем производить как минимум 400 центральных фюзеляжных секций для самого современного в мире истребителя F-35. Начало производства запланировано на июль 2025 года", - говорится в сообщении. По данным концерна, с января из США воздушным путём на близлежащий аэропорт поступают грузы, необходимые для начала производства. Инсталляция в цехах машин производства американских партнеров Northrop Grumman начнется через несколько дней, уточнили в компании. Ранее газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Глава концерна Армин Паппергер в феврале заявил, что в течение следующих пяти лет ожидает годовые продажи на уровне 30-40 миллиардов евро. При этом в 2021 году продажи компании составляли всего 5,7 миллиарда евро. В феврале стало известно, что стоимость акций Rheinmetall выросла в 10 раз с начала специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20250309/germanija-2003867409.html

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технологии, северный рейн-вестфалия, сша, украина, northrop grumman, f-35, германия, в мире