https://ria.ru/20250324/renovatsiya-2006866584.html

Овчинский: в районе Люблино возводят дом по реновации

Овчинский: в районе Люблино возводят дом по реновации - РИА Новости, 24.03.2025

Овчинский: в районе Люблино возводят дом по реновации

Новый дом площадью 29 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации возводят на Люблинской улице Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:04:00+03:00

2025-03-24T10:04:00+03:00

2025-03-24T10:04:00+03:00

москва

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Новый дом площадью 29 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации возводят на Люблинской улице Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Новостройка будет состоять из трех секций переменной этажности. Всего в ней предусмотрено 252 квартиры, три из которых предназначены для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Комплекс расположен на Люблинской улице 113/3. Рядом находится станция МЦД-2 “Люблино”, а также учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе, уточнил министр. В данное время там ведутся отделочные работы и устройство инженерных сетей.По словам Овчинского, в подъездах домов разместятся шесть лифтов грузоподъемностью 400, 630 и 1000 килограммов. На придомовой территории предусмотрены детская площадка, спортплощадка и зона отдыха.

https://ria.ru/20250322/ovchinskiy-2006555688.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский