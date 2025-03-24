https://ria.ru/20250324/renovatsiya-2006866584.html
Овчинский: в районе Люблино возводят дом по реновации
Овчинский: в районе Люблино возводят дом по реновации - РИА Новости, 24.03.2025
Овчинский: в районе Люблино возводят дом по реновации
Новый дом площадью 29 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации возводят на Люблинской улице Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:04:00+03:00
2025-03-24T10:04:00+03:00
2025-03-24T10:04:00+03:00
москва
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c83b53612298bfd0c03e01a5ded5ebd9.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Новый дом площадью 29 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации возводят на Люблинской улице Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Новостройка будет состоять из трех секций переменной этажности. Всего в ней предусмотрено 252 квартиры, три из которых предназначены для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Комплекс расположен на Люблинской улице 113/3. Рядом находится станция МЦД-2 “Люблино”, а также учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе, уточнил министр. В данное время там ведутся отделочные работы и устройство инженерных сетей.По словам Овчинского, в подъездах домов разместятся шесть лифтов грузоподъемностью 400, 630 и 1000 килограммов. На придомовой территории предусмотрены детская площадка, спортплощадка и зона отдыха.
https://ria.ru/20250322/ovchinskiy-2006555688.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_091a1e2de97703ac6726e944d105cc1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский
Москва, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в районе Люблино возводят дом по реновации
Овчинский: в московском Люблине возводят новостройку в рамках реновации
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Новый дом площадью 29 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации возводят на Люблинской улице Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Новостройка будет состоять из трех секций переменной этажности. Всего в ней предусмотрено 252 квартиры, три из которых предназначены для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского
пресс-служба департамента градостроительной политики.
Комплекс расположен на Люблинской улице 113/3. Рядом находится станция МЦД-2 “Люблино”, а также учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе, уточнил министр. В данное время там ведутся отделочные работы и устройство инженерных сетей.
По словам Овчинского, в подъездах домов разместятся шесть лифтов грузоподъемностью 400, 630 и 1000 килограммов. На придомовой территории предусмотрены детская площадка, спортплощадка и зона отдыха.