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Овчинский: в районе Люблино возводят дом по реновации - РИА Новости, 24.03.2025
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10:04 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/renovatsiya-2006866584.html
Овчинский: в районе Люблино возводят дом по реновации
Овчинский: в районе Люблино возводят дом по реновации - РИА Новости, 24.03.2025
Овчинский: в районе Люблино возводят дом по реновации
Новый дом площадью 29 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации возводят на Люблинской улице Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:04:00+03:00
2025-03-24T10:04:00+03:00
москва
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Новый дом площадью 29 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации возводят на Люблинской улице Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Новостройка будет состоять из трех секций переменной этажности. Всего в ней предусмотрено 252 квартиры, три из которых предназначены для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Комплекс расположен на Люблинской улице 113/3. Рядом находится станция МЦД-2 “Люблино”, а также учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе, уточнил министр. В данное время там ведутся отделочные работы и устройство инженерных сетей.По словам Овчинского, в подъездах домов разместятся шесть лифтов грузоподъемностью 400, 630 и 1000 килограммов. На придомовой территории предусмотрены детская площадка, спортплощадка и зона отдыха.
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москва, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский
Москва, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в районе Люблино возводят дом по реновации

Овчинский: в московском Люблине возводят новостройку в рамках реновации

© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Новый дом площадью 29 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации возводят на Люблинской улице Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Новостройка будет состоять из трех секций переменной этажности. Всего в ней предусмотрено 252 квартиры, три из которых предназначены для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Комплекс расположен на Люблинской улице 113/3. Рядом находится станция МЦД-2 “Люблино”, а также учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе, уточнил министр. В данное время там ведутся отделочные работы и устройство инженерных сетей.
По словам Овчинского, в подъездах домов разместятся шесть лифтов грузоподъемностью 400, 630 и 1000 килограммов. На придомовой территории предусмотрены детская площадка, спортплощадка и зона отдыха.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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МоскваДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс МосквыВладислав Овчинский
 
 
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