https://ria.ru/20250324/remont-2007046997.html
В Подмосковье планируют капитально отремонтировать 24 гидросооружения
В Подмосковье планируют капитально отремонтировать 24 гидросооружения - РИА Новости, 24.03.2025
В Подмосковье планируют капитально отремонтировать 24 гидросооружения
На территории Московской области с 2025 по 2027 годы планируется капитально отремонтировать 24 гидротехнических сооружения, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На территории Московской области с 2025 по 2027 годы планируется капитально отремонтировать 24 гидротехнических сооружения, сообщает пресс-служба регионального правительства. На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов обсудили прохождение паводкового периода. Он в этом году начался раньше из-за теплой погоды – 18 марта. "В рамках подготовки к паводковому сезону проведены обследования гидротехнических сооружений – это плотины, дамбы, водосбросные и водоспускные сооружения. По результатам проверки 595 муниципальных ГТС, 24 были включены в государственную программу и будут капитально отремонтированы с 2025 по 2027 годы в соответствии с задачами федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие"", – говорится в сообщении. Как отметил Воробьев, главная задача властей – обеспечить безопасность жителей, защитить стратегические объекты инфраструктуры и экономики. "Несмотря на то, что снега у нас в этом году было мало, на территории Подмосковья есть уязвимые участки, за которыми нужен глаз да глаз. Луховицы, Дубна, Красногорск, Можайский, Истра, Дмитровский, Одинцовский, Клин, Богородский, Электросталь, Раменский, Домодедово – здесь чаще всего сталкиваемся с подтоплениями. У нас очень серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений. В прошлом году обследовали порядка 600 объектов – все, что находится в непригодном состоянии, будем восстанавливать по госпрограмме", – приводит пресс-служба слова губернатора. В свою очередь, министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин заявил, что на территории Московской области почти 1,5 тысячи гидротехнических сооружений, из них две трети находятся в собственности муниципалитетов, а 44 – в бесхозяйном состоянии, но по ним уже начато оформление в собственность округов. "И мы продолжаем большую работу по ремонту и содержанию этих ГТС. Что касается регулярных подтоплений, у нас есть округ Луховицы, где из-за особенностей географической местности (он расположен в низменности) регулярно наблюдается паводок. В этом году муниципалитет полностью готов к прохождению половодья. Никаких предпосылок к тому, чтобы были затопления дорог или населенных пунктов, нет", – сказал министр.
https://ria.ru/20250324/podmoskove-2007037229.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье планируют капитально отремонтировать 24 гидросооружения
В Подмосковье капитально отремонтируют 24 гидросооружения в 2025-2027 годах
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На территории Московской области с 2025 по 2027 годы планируется капитально отремонтировать 24 гидротехнических сооружения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов обсудили прохождение паводкового периода. Он в этом году начался раньше из-за теплой погоды – 18 марта.
"В рамках подготовки к паводковому сезону проведены обследования гидротехнических сооружений – это плотины, дамбы, водосбросные и водоспускные сооружения. По результатам проверки 595 муниципальных ГТС, 24 были включены в государственную программу и будут капитально отремонтированы с 2025 по 2027 годы в соответствии с задачами федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие"", – говорится в сообщении.
Как отметил Воробьев, главная задача властей – обеспечить безопасность жителей, защитить стратегические объекты инфраструктуры и экономики.
"Несмотря на то, что снега у нас в этом году было мало, на территории Подмосковья есть уязвимые участки, за которыми нужен глаз да глаз. Луховицы, Дубна, Красногорск, Можайский, Истра, Дмитровский, Одинцовский, Клин, Богородский, Электросталь, Раменский, Домодедово – здесь чаще всего сталкиваемся с подтоплениями. У нас очень серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений. В прошлом году обследовали порядка 600 объектов – все, что находится в непригодном состоянии, будем восстанавливать по госпрограмме", – приводит пресс-служба слова губернатора.
В свою очередь, министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин заявил, что на территории Московской области почти 1,5 тысячи гидротехнических сооружений, из них две трети находятся в собственности муниципалитетов, а 44 – в бесхозяйном состоянии, но по ним уже начато оформление в собственность округов.
"И мы продолжаем большую работу по ремонту и содержанию этих ГТС. Что касается регулярных подтоплений, у нас есть округ Луховицы, где из-за особенностей географической местности (он расположен в низменности) регулярно наблюдается паводок. В этом году муниципалитет полностью готов к прохождению половодья. Никаких предпосылок к тому, чтобы были затопления дорог или населенных пунктов, нет", – сказал министр.