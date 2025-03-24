В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь
В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь, он получил ушибы
© Фото : Прокуратура Хабаровского края/TelegramМесто падения наледи с крыши на ребенка в Комсомольске-на-Амуре. 23 марта 2025
Место падения наледи с крыши на ребенка в Комсомольске-на-Амуре. 23 марта 2025
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ХАБАРОВСК, 24 мар - РИА Новости. Снежная наледь упала с крыши на 6-летнего ребенка в Комсомольске-на-Амуре, ему потребовалась помощь врачей после ушибов, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье днем.
"С крыши здания по улице Парижской коммуны в Комсомольске-на-Амуре произошел сход снежно-ледовых образований. В результате пострадал мальчик, 2018 года рождения. С ушибами мягких тканей ребенок доставлен в медицинское учреждение, ему оказана помощь", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство после проверки даст оценку деятельности должностных лиц, ответственных за содержание здания в зимний период времени.
Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре инициировано проведение процессуальной проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
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