https://ria.ru/20250324/rebenok-2006848674.html

В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь

В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь - РИА Новости, 24.03.2025

В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь

Снежная наледь упала с крыши на 6-летнего ребенка в Комсомольске-на-Амуре, ему потребовалась помощь врачей после ушибов, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T04:26:00+03:00

2025-03-24T04:26:00+03:00

2025-03-24T12:17:00+03:00

происшествия

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ХАБАРОВСК, 24 мар - РИА Новости. Снежная наледь упала с крыши на 6-летнего ребенка в Комсомольске-на-Амуре, ему потребовалась помощь врачей после ушибов, сообщает прокуратура Хабаровского края. Инцидент произошел в минувшее воскресенье днем. "С крыши здания по улице Парижской коммуны в Комсомольске-на-Амуре произошел сход снежно-ледовых образований. В результате пострадал мальчик, 2018 года рождения. С ушибами мягких тканей ребенок доставлен в медицинское учреждение, ему оказана помощь", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство после проверки даст оценку деятельности должностных лиц, ответственных за содержание здания в зимний период времени. Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре инициировано проведение процессуальной проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

https://ria.ru/20250303/makhachkala-2002793907.html

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комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, россия