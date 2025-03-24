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В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь - РИА Новости, 24.03.2025
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04:26 24.03.2025 (обновлено: 12:17 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/rebenok-2006848674.html
В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь
В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь - РИА Новости, 24.03.2025
В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь
Снежная наледь упала с крыши на 6-летнего ребенка в Комсомольске-на-Амуре, ему потребовалась помощь врачей после ушибов, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T04:26:00+03:00
2025-03-24T12:17:00+03:00
происшествия
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ХАБАРОВСК, 24 мар - РИА Новости. Снежная наледь упала с крыши на 6-летнего ребенка в Комсомольске-на-Амуре, ему потребовалась помощь врачей после ушибов, сообщает прокуратура Хабаровского края. Инцидент произошел в минувшее воскресенье днем. "С крыши здания по улице Парижской коммуны в Комсомольске-на-Амуре произошел сход снежно-ледовых образований. В результате пострадал мальчик, 2018 года рождения. С ушибами мягких тканей ребенок доставлен в медицинское учреждение, ему оказана помощь", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство после проверки даст оценку деятельности должностных лиц, ответственных за содержание здания в зимний период времени. Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре инициировано проведение процессуальной проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
https://ria.ru/20250303/makhachkala-2002793907.html
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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, россия
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Россия
В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь

В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь, он получил ушибы

© Фото : Прокуратура Хабаровского края/TelegramМесто падения наледи с крыши на ребенка в Комсомольске-на-Амуре. 23 марта 2025
Место падения наледи с крыши на ребенка в Комсомольске-на-Амуре. 23 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Прокуратура Хабаровского края/Telegram
Место падения наледи с крыши на ребенка в Комсомольске-на-Амуре. 23 марта 2025
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ХАБАРОВСК, 24 мар - РИА Новости. Снежная наледь упала с крыши на 6-летнего ребенка в Комсомольске-на-Амуре, ему потребовалась помощь врачей после ушибов, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье днем.
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"С крыши здания по улице Парижской коммуны в Комсомольске-на-Амуре произошел сход снежно-ледовых образований. В результате пострадал мальчик, 2018 года рождения. С ушибами мягких тканей ребенок доставлен в медицинское учреждение, ему оказана помощь", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство после проверки даст оценку деятельности должностных лиц, ответственных за содержание здания в зимний период времени.
Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре инициировано проведение процессуальной проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
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