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В Кимры при храме откроют центр реабилитации для участников боевых действий - РИА Новости, 24.03.2025
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Надежные люди
 
17:16 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/reabilitatsiya-2007012822.html
В Кимры при храме откроют центр реабилитации для участников боевых действий
В Кимры при храме откроют центр реабилитации для участников боевых действий - РИА Новости, 24.03.2025
В Кимры при храме откроют центр реабилитации для участников боевых действий
Центр реабилитации для участников боевых действий откроют при храме Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области, сообщает пресс-служба Тверской епархии. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Центр реабилитации для участников боевых действий откроют при храме Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области, сообщает пресс-служба Тверской епархии. "По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия при храме Вознесения Господня г. Кимры создается центр для прохождения реабилитации участниками военных действий. Из руин воссоздан двухэтажный исторический дом, который оборудован в соответствии с нормами и предназначен для реабилитации участников боевых действий. Реконструкция находится на завершающем этапе", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте епархии. Уточняется, что в центре могут разместиться до 25 человек, "в том числе военнослужащие с ограниченными возможностями передвижения". "Реабилитация будет проходить с участием священнослужителей, психологов, а также специально обученного персонала", - заключили в епархии.
https://ria.ru/20250324/svo-2007010507.html
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кимры, сво
Надежные люди, Кимры, СВО

В Кимры при храме откроют центр реабилитации для участников боевых действий

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкХрам Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области
Храм Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Храм Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Центр реабилитации для участников боевых действий откроют при храме Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области, сообщает пресс-служба Тверской епархии.
"По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия при храме Вознесения Господня г. Кимры создается центр для прохождения реабилитации участниками военных действий. Из руин воссоздан двухэтажный исторический дом, который оборудован в соответствии с нормами и предназначен для реабилитации участников боевых действий. Реконструкция находится на завершающем этапе", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте епархии.
Уточняется, что в центре могут разместиться до 25 человек, "в том числе военнослужащие с ограниченными возможностями передвижения". "Реабилитация будет проходить с участием священнослужителей, психологов, а также специально обученного персонала", - заключили в епархии.
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