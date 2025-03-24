https://ria.ru/20250324/reabilitatsiya-2007012822.html
В Кимры при храме откроют центр реабилитации для участников боевых действий
В Кимры при храме откроют центр реабилитации для участников боевых действий - РИА Новости, 24.03.2025
В Кимры при храме откроют центр реабилитации для участников боевых действий
Центр реабилитации для участников боевых действий откроют при храме Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области, сообщает пресс-служба Тверской епархии. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:16:00+03:00
2025-03-24T17:16:00+03:00
2025-03-24T17:16:00+03:00
надежные люди
кимры
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152059/82/1520598204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_874f92506acc9a0df7110631dc73cd13.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Центр реабилитации для участников боевых действий откроют при храме Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области, сообщает пресс-служба Тверской епархии. "По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия при храме Вознесения Господня г. Кимры создается центр для прохождения реабилитации участниками военных действий. Из руин воссоздан двухэтажный исторический дом, который оборудован в соответствии с нормами и предназначен для реабилитации участников боевых действий. Реконструкция находится на завершающем этапе", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте епархии. Уточняется, что в центре могут разместиться до 25 человек, "в том числе военнослужащие с ограниченными возможностями передвижения". "Реабилитация будет проходить с участием священнослужителей, психологов, а также специально обученного персонала", - заключили в епархии.
https://ria.ru/20250324/svo-2007010507.html
кимры
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152059/82/1520598204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc6d6122b7fee535c1f9336b3538b6ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кимры, сво
Надежные люди, Кимры, СВО
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Центр реабилитации для участников боевых действий откроют при храме Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области, сообщает пресс-служба Тверской епархии.
"По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия при храме Вознесения Господня г. Кимры создается центр для прохождения реабилитации участниками военных действий. Из руин воссоздан двухэтажный исторический дом, который оборудован в соответствии с нормами и предназначен для реабилитации участников боевых действий. Реконструкция находится на завершающем этапе", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте епархии.
Уточняется, что в центре могут разместиться до 25 человек, "в том числе военнослужащие с ограниченными возможностями передвижения". "Реабилитация будет проходить с участием священнослужителей, психологов, а также специально обученного персонала", - заключили в епархии.