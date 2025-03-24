https://ria.ru/20250324/reabilitatsiya-2007012822.html

В Кимры при храме откроют центр реабилитации для участников боевых действий

В Кимры при храме откроют центр реабилитации для участников боевых действий - РИА Новости, 24.03.2025

В Кимры при храме откроют центр реабилитации для участников боевых действий

Центр реабилитации для участников боевых действий откроют при храме Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области, сообщает пресс-служба Тверской епархии. РИА Новости, 24.03.2025

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2025-03-24T17:16:00+03:00

2025-03-24T17:16:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Центр реабилитации для участников боевых действий откроют при храме Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области, сообщает пресс-служба Тверской епархии. "По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия при храме Вознесения Господня г. Кимры создается центр для прохождения реабилитации участниками военных действий. Из руин воссоздан двухэтажный исторический дом, который оборудован в соответствии с нормами и предназначен для реабилитации участников боевых действий. Реконструкция находится на завершающем этапе", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте епархии. Уточняется, что в центре могут разместиться до 25 человек, "в том числе военнослужащие с ограниченными возможностями передвижения". "Реабилитация будет проходить с участием священнослужителей, психологов, а также специально обученного персонала", - заключили в епархии.

https://ria.ru/20250324/svo-2007010507.html

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кимры, сво