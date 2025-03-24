https://ria.ru/20250324/pvo-2006857717.html

Силы ПВО за ночь перехватили 28 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь перехватили 28 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.03.2025

Силы ПВО за ночь перехватили 28 украинских беспилотников

Вооруженные силы ночью сбили 28 дронов ВСУ в четырех регионах и над Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T07:20:00+03:00

2025-03-24T07:20:00+03:00

2025-03-24T08:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

ростовская область

краснодарский край

азовское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 28 дронов ВСУ в четырех регионах и над Азовским морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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азовское море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, ростовская область, краснодарский край, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, республика крым, вооруженные силы украины