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Силы ПВО за ночь перехватили 28 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 24.03.2025 (обновлено: 08:43 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/pvo-2006857717.html
Силы ПВО за ночь перехватили 28 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь перехватили 28 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.03.2025
Силы ПВО за ночь перехватили 28 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили 28 дронов ВСУ в четырех регионах и над Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:20:00+03:00
2025-03-24T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ростовская область
краснодарский край
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 28 дронов ВСУ в четырех регионах и над Азовским морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ростовская область
краснодарский край
азовское море
брянская область
республика крым
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россия, безопасность, ростовская область, краснодарский край, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Краснодарский край, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь перехватили 28 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь перехватили 28 беспилотников ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Военнослужащие в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 28 дронов ВСУ в четырех регионах и над Азовским морем, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Российские военные ликвидировали:
  • по 12 БПЛА — в Брянской и Ростовской областях;
  • два беспилотника — в Крыму;
  • по одному — в Краснодарском крае и над Азовским морем.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРостовская областьКраснодарский крайАзовское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская областьРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
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