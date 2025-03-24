https://ria.ru/20250324/pvo-2006857717.html
Силы ПВО за ночь перехватили 28 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь перехватили 28 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.03.2025
Силы ПВО за ночь перехватили 28 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили 28 дронов ВСУ в четырех регионах и над Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:20:00+03:00
2025-03-24T07:20:00+03:00
2025-03-24T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
ростовская область
краснодарский край
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 28 дронов ВСУ в четырех регионах и над Азовским морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО за ночь перехватили 28 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь перехватили 28 беспилотников ВСУ над российскими регионами