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Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень отношений двух стран - РИА Новости, 24.03.2025
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15:52 24.03.2025 (обновлено: 15:53 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/putin-2006985133.html
Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень отношений двух стран
Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень отношений двух стран - РИА Новости, 24.03.2025
Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень отношений двух стран
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян дали положительную оценку уровню отношений, высказались за реализацию... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:52:00+03:00
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владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян дали положительную оценку уровню отношений, высказались за реализацию взаимовыгодных проектов, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян дали положительную оценку достигнутому уровню российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250324/putin-2006983936.html
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россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, В мире
Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень отношений двух стран

Путин и Аль Нахайян высказались за реализацию взаимовыгодных проектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян дали положительную оценку уровню отношений, высказались за реализацию взаимовыгодных проектов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян дали положительную оценку достигнутому уровню российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.
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