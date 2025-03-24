https://ria.ru/20250324/putin-2006985133.html

Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень отношений двух стран

Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень отношений двух стран - РИА Новости, 24.03.2025

Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень отношений двух стран

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян дали положительную оценку уровню отношений, высказались за реализацию... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:52:00+03:00

2025-03-24T15:52:00+03:00

2025-03-24T15:53:00+03:00

россия

оаэ

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян дали положительную оценку уровню отношений, высказались за реализацию взаимовыгодных проектов, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян дали положительную оценку достигнутому уровню российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250324/putin-2006983936.html

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россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире