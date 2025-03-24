https://ria.ru/20250324/putin-2006966220.html

Путин попросил главу Кубани обратить внимание на развитие дорог

Путин попросил главу Кубани обратить внимание на развитие дорог - РИА Новости, 24.03.2025

Путин попросил главу Кубани обратить внимание на развитие дорог

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева обратить внимание на развитие дорожной сети в регионе, в том... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:55:00+03:00

2025-03-24T14:55:00+03:00

2025-03-24T14:55:00+03:00

сочи

краснодар

россия

владимир путин

вениамин кондратьев

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева обратить внимание на развитие дорожной сети в регионе, в том числе на побережье. Глава Кубани во время встречи с президентом в Кремле доложил ему о социально-экономическом развитии края. "Мы с вами много раз обсуждали вопросы дорожной сети: чтобы по побережью в Краснодар можно было (доехать) и из Краснодара - в сторону Сочи и в сторону Новороссийска", - обратился Путин к главе региона. Кондратьев в ответ упомянул, что проектируется часть трассы Сочи – Джубга. Что касается местных дорог, региону тоже "есть ещё над чем работать", отметил президент. Новая скоростная автомагистраль Джубга - Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также он давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут.

https://ria.ru/20250324/putin-2006962442.html

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сочи

краснодар

россия

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сочи, краснодар, россия, владимир путин, вениамин кондратьев, общество