https://ria.ru/20250324/putin-2006966220.html
Путин попросил главу Кубани обратить внимание на развитие дорог
Путин попросил главу Кубани обратить внимание на развитие дорог - РИА Новости, 24.03.2025
Путин попросил главу Кубани обратить внимание на развитие дорог
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева обратить внимание на развитие дорожной сети в регионе, в том... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:55:00+03:00
2025-03-24T14:55:00+03:00
2025-03-24T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева обратить внимание на развитие дорожной сети в регионе, в том числе на побережье. Глава Кубани во время встречи с президентом в Кремле доложил ему о социально-экономическом развитии края. "Мы с вами много раз обсуждали вопросы дорожной сети: чтобы по побережью в Краснодар можно было (доехать) и из Краснодара - в сторону Сочи и в сторону Новороссийска", - обратился Путин к главе региона. Кондратьев в ответ упомянул, что проектируется часть трассы Сочи – Джубга. Что касается местных дорог, региону тоже "есть ещё над чем работать", отметил президент. Новая скоростная автомагистраль Джубга - Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также он давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут.
https://ria.ru/20250324/putin-2006962442.html
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сочи, краснодар, россия, владимир путин, вениамин кондратьев, общество
Сочи, Краснодар, Россия, Владимир Путин, Вениамин Кондратьев, Общество
Путин попросил главу Кубани обратить внимание на развитие дорог
Путин попросил главу Кубани Кондратьева обратить внимание на развитие дорог