https://ria.ru/20250324/putin-2006917960.html

В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина - РИА Новости, 24.03.2025

В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

Президент России Владимир Путин в понедельник может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:36:00+03:00

2025-03-24T12:36:00+03:00

2025-03-24T12:43:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы ожидаем также, скорее, во второй половине дня международный телефонный разговор. Дадим соответствующее сообщение, как мы это обычно делаем", - сказал Песков. Представитель Кремля не уточнил, с кем конкретно может переговорить президент РФ.

https://ria.ru/20250323/putin-2006797342.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин