https://ria.ru/20250324/putin-2006917960.html
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина - РИА Новости, 24.03.2025
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина
Президент России Владимир Путин в понедельник может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:36:00+03:00
2025-03-24T12:36:00+03:00
2025-03-24T12:43:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы ожидаем также, скорее, во второй половине дня международный телефонный разговор. Дадим соответствующее сообщение, как мы это обычно делаем", - сказал Песков. Представитель Кремля не уточнил, с кем конкретно может переговорить президент РФ.
https://ria.ru/20250323/putin-2006797342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина
Песков: Путин в понедельник может провести международный телефонный разговор