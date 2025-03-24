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В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина - РИА Новости, 24.03.2025
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12:36 24.03.2025 (обновлено: 12:43 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/putin-2006917960.html
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина - РИА Новости, 24.03.2025
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина
Президент России Владимир Путин в понедельник может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:36:00+03:00
2025-03-24T12:43:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы ожидаем также, скорее, во второй половине дня международный телефонный разговор. Дадим соответствующее сообщение, как мы это обычно делаем", - сказал Песков. Представитель Кремля не уточнил, с кем конкретно может переговорить президент РФ.
https://ria.ru/20250323/putin-2006797342.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

Песков: Путин в понедельник может провести международный телефонный разговор

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Росии Владимир Путин общается по телефону
Президент Росии Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Росии Владимир Путин общается по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Мы ожидаем также, скорее, во второй половине дня международный телефонный разговор. Дадим соответствующее сообщение, как мы это обычно делаем", - сказал Песков.
Представитель Кремля не уточнил, с кем конкретно может переговорить президент РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Путин проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых"
23 марта, 16:29
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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