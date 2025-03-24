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Древнее пророчество – не вымысел. Украине остается надеяться лишь на чудо

Древнее пророчество – не вымысел. Украине остается надеяться лишь на чудо - РИА Новости, 24.03.2025

Древнее пророчество – не вымысел. Украине остается надеяться лишь на чудо

"Даже самые отъявленные атеисты поверили – так украинские пользователи пишут о чехарде странных аномалий, которая вот уже много лет преследует страну. То кресты РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:00:00+03:00

2025-03-24T19:00:00+03:00

2025-03-24T19:00:00+03:00

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"Даже самые отъявленные атеисты поверили – так украинские пользователи пишут о чехарде странных аномалий, которая вот уже много лет преследует страну. То кресты на церковных куполах вдруг потемнеют, то молния ни с того ни с сего ударит в "оскверненную" святыню. Обыватели уверены: все говорит об одном – Украине, которой ее знали, приходит конец."Главная проблема"Вечером 13 марта украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Пред тем, как в столице раздался сигнал тревоги, Интернет буквально наводнили сообщения об аномалии над киевским небом.Одни пользователи писали, что это – НЛО. Другие – что метеорит. А третьи настороженно заметили: "Не зря все это…""Даже Бог против Украины… За что нам все это… Какой-то грех, видимо, есть", – гласил один из комментариев под постом с неопознанным объектом.Любопытно, несколькими часами ранее газета Financial Times вышла с броским заголовком о "главной проблеме Украины". "Это не отсутствие оружия или боеприпасов, а нехватка людей", говорилось в статье.Действительно, мобилизация в стране приняла ужасающие обороты. По плану необходимо 30 тысяч человек в месяц. Призывной возраст по-прежнему намереваются понизить до 16 лет. Ни один мужчина или юноша не может быть уверен, что сегодня-завтра его не "бусифицируют".В интернете давно гуляют видео силовой мобилизации: представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу, сажают людей в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.От кошмара наяву люди уже устали. А потому и видят в "НЛО" и "метеоритах" над Киевом знаки свыше. "Пора с Россией мириться, а не на Запад надеяться", – подытожил один из пользователей.Переплюнули даже большевиковПравда в этих словах есть. Тем более, если учесть, что за последнее время Украина получила достаточно "меток" с небес.В Международный женский день украинский минкульт сделал гражданам необычный подарок – распорядился сформировать спецкомиссию, которая оценит "культурную" значимость мощей, покоящихся в Киево-Печерской лавре."Святых на святость собрались проверять. Прям вторые большевики пришли", – иронизировали в Интернете.Ревизионные работы продолжаться аж до конца мая. А их результаты будут строго засекречены. Активисты из числа верующих уже высказали опасения: государство хочет экспроприировать реликвии и сделать на них деньги.Однако в тот же день, 8 марта, с купола Всехсвятской церкви лавры неожиданно рухнул крест. А ведь на следующий день церковь готовилась встретить другой праздник – Торжество православия (в 2025-м он как раз выпадал на 9 марта). Чем не знак?К слову, это не первый случай "крестопада" в стольном городе. В январе 2023-го украинские власти приступили к активному выселению монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры. Шутка ли – иноков обвиняли в "шпионаже в пользу Москвы" и называли "рассадником кремлевской пропаганды".В тот день, когда чиновники распорядились передать в ведение украинских раскольников один из лаврских храмов, Трапезную церковь, кресты на ней в одночасье почернели. Некоторые тогда вспомнили давнее поверье: страшное знамение произойдет, когда в Киеве воцарится антихрист.Искусствоведы взялись было успокоить общественность: мол такое случается с позолотой. Однако сами обмолвились: невозможно, чтобы это произошло за один день. Наместник лавры заявил, что кресты почернели от "вопиющего святотатства"."Что-то не то мы задумали"Но крестами не закончилось. Теперь уже в далеком 2019-м неизвестные "энтузиасты" привязали к памятнику советскому воину-освободителю украинский флаг.А ночью жители близлежащих домов услышали оглушительный "взрыв". "Грохот был такой, словно во дворе разорвалась бомба", – вспоминали горожане.Наутро выяснилось: в монумент попала молния. Однако сам памятник не пострадал. Сгорел лишь флаг, в который удивительно точно и попал разряд.Начался же парад знамений, нетрудно догадаться, с Майдана. На главной площади города еще в 2001-м установили памятную арку (на месте древних Лядских ворот). Венчает ее фигура архангела Михаила.Архистратиг, свергнувший сатану, изображен во всей своей славе, с мечом и щитом в руках. После первой акции протеста в 20214-м бронзовая скульптура архангела неожиданно потемнела. И не просто потемнела, а стала абсолютно черной.Многие не придали метаморфозе особого значения. "Это же бронза, – рассуждали они. – Для нее это нормально". Правда есть одно "но": бронза со временем не чернеет, а зеленеет. И происходит это не через 10-15 лет. а гораздо позже.Люди же рассудительные после инцидента с архангелом Михаилом небезосновательно задумались: "Что-то не то мы задумали…"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, киев, россия