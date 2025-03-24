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В Астрахани вынесли приговор по делу о гибели более 300 собак в приюте
В Астрахани вынесли приговор по делу о гибели более 300 собак в приюте - РИА Новости, 24.03.2025
В Астрахани вынесли приговор по делу о гибели более 300 собак в приюте
Суд в Астрахани приговорил на сроки до девяти лет фигурантов дела о жестоком обращении с животными в "ЭКОприюте", где погибли более 300 бездомных собак,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:35:00+03:00
2025-03-24T16:35:00+03:00
2025-03-24T16:50:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Суд в Астрахани приговорил на сроки до девяти лет фигурантов дела о жестоком обращении с животными в "ЭКОприюте", где погибли более 300 бездомных собак, сообщает СУСК России по региону.Организатора "ЭКОприюта", руководителя и главного ветврача организации в зависимости от роли суд признал виновными в мошенничестве, легализации денежных средств и жестоком обращении с животными."Приговором суда организатору назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, руководителю и главному ветеринарному врачу данной организации от 4 до 5,5 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.По данным следствия, местный житель создал организованную преступную группу, в состав которой вошли он сам, руководитель и главный ветеринарный врач данной организации. С августа 2021 года по декабрь 2022 года они создавали видимость выполнения условий заключенных муниципальных контрактов на отлов, содержание и возврат на прежнее место обитания бездомных животных и похитили более 64 миллионов рублей.Кроме того, организатор преступной группы в этот период времени легализовал более 52 миллионов рублей.Также директор организации лишал животных полнорационного питания, питьевой воды и своевременной ветеринарной помощи. В результате погибли не менее 331 бездомной собаки. В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество на сумму более 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани вынесли приговор по делу о гибели более 300 собак в приюте
Суд в Астрахани дал от 4 до 9 лет фигурантам дела о гибели 300 собак в ЭКОприюте
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости.
Суд в Астрахани приговорил на сроки до девяти лет фигурантов дела о жестоком обращении с животными в "ЭКОприюте", где погибли более 300 бездомных собак, сообщает СУСК
России по региону.
Организатора "ЭКОприюта", руководителя и главного ветврача организации в зависимости от роли суд признал виновными в мошенничестве, легализации денежных средств и жестоком обращении с животными.
"Приговором суда организатору назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, руководителю и главному ветеринарному врачу данной организации от 4 до 5,5 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным следствия, местный житель создал организованную преступную группу, в состав которой вошли он сам, руководитель и главный ветеринарный врач данной организации. С августа 2021 года по декабрь 2022 года они создавали видимость выполнения условий заключенных муниципальных контрактов на отлов, содержание и возврат на прежнее место обитания бездомных животных и похитили более 64 миллионов рублей.
Кроме того, организатор преступной группы в этот период времени легализовал более 52 миллионов рублей.
Также директор организации лишал животных полнорационного питания, питьевой воды и своевременной ветеринарной помощи. В результате погибли не менее 331 бездомной собаки. В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество на сумму более 100 миллионов рублей.