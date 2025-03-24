https://ria.ru/20250324/priyut-2007000100.html

В Астрахани вынесли приговор по делу о гибели более 300 собак в приюте

В Астрахани вынесли приговор по делу о гибели более 300 собак в приюте - РИА Новости, 24.03.2025

В Астрахани вынесли приговор по делу о гибели более 300 собак в приюте

Суд в Астрахани приговорил на сроки до девяти лет фигурантов дела о жестоком обращении с животными в "ЭКОприюте", где погибли более 300 бездомных собак,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:35:00+03:00

2025-03-24T16:35:00+03:00

2025-03-24T16:50:00+03:00

происшествия

астрахань

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Суд в Астрахани приговорил на сроки до девяти лет фигурантов дела о жестоком обращении с животными в "ЭКОприюте", где погибли более 300 бездомных собак, сообщает СУСК России по региону.Организатора "ЭКОприюта", руководителя и главного ветврача организации в зависимости от роли суд признал виновными в мошенничестве, легализации денежных средств и жестоком обращении с животными."Приговором суда организатору назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, руководителю и главному ветеринарному врачу данной организации от 4 до 5,5 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.По данным следствия, местный житель создал организованную преступную группу, в состав которой вошли он сам, руководитель и главный ветеринарный врач данной организации. С августа 2021 года по декабрь 2022 года они создавали видимость выполнения условий заключенных муниципальных контрактов на отлов, содержание и возврат на прежнее место обитания бездомных животных и похитили более 64 миллионов рублей.Кроме того, организатор преступной группы в этот период времени легализовал более 52 миллионов рублей.Также директор организации лишал животных полнорационного питания, питьевой воды и своевременной ветеринарной помощи. В результате погибли не менее 331 бездомной собаки. В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество на сумму более 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html

https://ria.ru/20240610/evtanaziya-1951497895.html

астрахань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)