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В Сочи присяжные признали виновным мужчину, забившего до смерти дочь
В Сочи присяжные признали виновным мужчину, забившего до смерти дочь - РИА Новости, 24.03.2025
В Сочи присяжные признали виновным мужчину, забившего до смерти дочь
Коллегия присяжных в Сочи признала виновным мужчину, забившего ремнем до смерти семилетнюю дочь своей сожительницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:59:00+03:00
2025-03-24T19:59:00+03:00
2025-03-24T19:59:00+03:00
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КРАСНОДАР, 24 мар - РИА Новости. Коллегия присяжных в Сочи признала виновным мужчину, забившего ремнем до смерти семилетнюю дочь своей сожительницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Инцидент произошел 27 мая 2023 года в съемном жилье, которое Игорь Савватеев арендовал с сожительницей. Вместе с ними проживала семилетняя дочь женщины. Мужчина нанес девочке 15-17 ударов ремнем по различным частям тела, голове и животу. После избиения состояние ребенка ухудшалось, но никто не вызывал скорую. В ночь на 2 июня, когда девочке стало хуже, мать все же вызвала скорую. Ребенок скончался в машине медиков. Мужчина, по информации следствия, объяснял свои действия непослушанием девочки. "Коллегия присяжных заседателей единогласно признала Савватеева виновным по всем пунктам предъявленного обвинения, а именно по п."г"ч.2 ст.117 УК РФ (истязание) и ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть). Присяжные также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения", - говорится в сообщении. На основании обвинительного вердикта присяжных суд постановит приговор.
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происшествия, россия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи присяжные признали виновным мужчину, забившего до смерти дочь
Присяжные в Сочи признали виновным мужчину, забившего до смерти семилетнюю дочь