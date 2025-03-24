https://ria.ru/20250324/pridnestrove-2006914439.html

В Приднестровье обвинили Молдавию в попытке спровоцировать крах экономики

В Приднестровье обвинили Молдавию в попытке спровоцировать крах экономики - РИА Новости, 24.03.2025

В Приднестровье обвинили Молдавию в попытке спровоцировать крах экономики

Власти Молдавии до парламентских выборов намерено пытаются организовать крах экономики Приднестровья и социальной сферы, заявил РИА Новости депутат Верховного... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:20:00+03:00

2025-03-24T12:20:00+03:00

2025-03-24T12:20:00+03:00

в мире

молдавия

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ссср

майя санду

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Власти Молдавии до парламентских выборов намерено пытаются организовать крах экономики Приднестровья и социальной сферы, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии потребовали в качестве условия поставки газа в Приднестровье прекратить его подачу на промышленные предприятия и поднять тарифы на него до уровня почти европейских цен. Он посчитал такие требования невыполнимыми. "Действия властей Молдавии по недопуску, а затем и по ограничению объемов поставляемого газа в ПМР логичны. Задача группировки (президента Молдавии) Майи Санду – это организация краха экономики и социальной сферы Приднестровья до парламентских выборов в самой Молдавии, которые должны пройти максимум до октября нынешнего года", - сказал Сафонов. По его словам, главная тактическая задача команды Санду, которая полностью подконтрольна западным и румынским глобалистам, это добиться невыплат пенсий и заработных плат в ПМР, а это возможно при отсутствии доходов от работы экономики. "Пока властям ПМР удается осуществлять выплаты, но Кишинев недаром вновь и вновь мешает поставлять газ в нужных для Приднестровья объемах. Нужный объем – это минимум 5,7 миллиона кубометров газа в сутки, а заходит только 3 миллиона", - уточнил депутат. По его словам, крах приднестровской экономики – это еще и отъезд из республики массы подготовленных в области техники и технологий кадров. "Без них республика критически ослабнет: в ней некому станет работать, некому станет её защищать в случае нападения на нее. А именно такая опасность растет, учитывая постоянную накачку Молдавии оружием", - отметил Сафонов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006365277.html

https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006368557.html

молдавия

кишинев

ссср

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в мире, молдавия, кишинев, ссср, майя санду, вадим красносельский