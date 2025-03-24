Рейтинг@Mail.ru
"Снова не у дел": в Британии озвучили печальную правду для Украины - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 24.03.2025 (обновлено: 03:50 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/pravda-2006842455.html
"Снова не у дел": в Британии озвучили печальную правду для Украины
"Снова не у дел": в Британии озвучили печальную правду для Украины - РИА Новости, 24.03.2025
"Снова не у дел": в Британии озвучили печальную правду для Украины
На переговорах России и США в Эр-Рияде будут решаться важные вопросы урегулирования украинского конфликта, но ни Киев, ни Европа более не имеют влияние на... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T02:11:00+03:00
2025-03-24T03:50:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
кир стармер
александр меркурис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786211569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_036bacf71cf0f09e39bd5992e24d7b52.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На переговорах России и США в Эр-Рияде будут решаться важные вопросы урегулирования украинского конфликта, но ни Киев, ни Европа более не имеют влияние на ситуацию, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Россия и США будут вместе работать над решением конфликта, а украинцы и европейцы снова останутся не у дел. Конечно, это усилит раскол между США и Европой с Украиной", — сказал он.Аналитик также отметил, что все больше стран Европы покидают коалицию желающих премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Участие в отправке войск им кажется сомнительным, а о создании бесполетной зоны Стармер больше не упоминает.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.
https://ria.ru/20250322/britaniya-2006618289.html
https://ria.ru/20250322/starmer-2006566686.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786211569_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_90373a8b3500cfc58041a87abaf9dce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, россия, кир стармер, александр меркурис
В мире, США, Европа, Россия, Кир Стармер, Александр Меркурис
"Снова не у дел": в Британии озвучили печальную правду для Украины

Аналитик Меркурис: Украина и Европа не имеют влияния на урегулирование конфликта

© AP Photo / Francisco SecoФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг Великобритании . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На переговорах России и США в Эр-Рияде будут решаться важные вопросы урегулирования украинского конфликта, но ни Киев, ни Европа более не имеют влияние на ситуацию, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Россия и США будут вместе работать над решением конфликта, а украинцы и европейцы снова останутся не у дел. Конечно, это усилит раскол между США и Европой с Украиной", — сказал он.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
“Никаких войск”: в Британии сорвали замысел по Украине
22 марта, 04:04
Аналитик также отметил, что все больше стран Европы покидают коалицию желающих премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Участие в отправке войск им кажется сомнительным, а о создании бесполетной зоны Стармер больше не упоминает.
В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Стармер прописал Путину "успокоительное", но выпить его придется самому
22 марта, 08:00
 
В миреСШАЕвропаРоссияКир СтармерАлександр Меркурис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала