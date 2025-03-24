https://ria.ru/20250324/pravda-2006842455.html

"Снова не у дел": в Британии озвучили печальную правду для Украины

"Снова не у дел": в Британии озвучили печальную правду для Украины - РИА Новости, 24.03.2025

"Снова не у дел": в Британии озвучили печальную правду для Украины

На переговорах России и США в Эр-Рияде будут решаться важные вопросы урегулирования украинского конфликта, но ни Киев, ни Европа более не имеют влияние на... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T02:11:00+03:00

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кир стармер

александр меркурис

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На переговорах России и США в Эр-Рияде будут решаться важные вопросы урегулирования украинского конфликта, но ни Киев, ни Европа более не имеют влияние на ситуацию, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Россия и США будут вместе работать над решением конфликта, а украинцы и европейцы снова останутся не у дел. Конечно, это усилит раскол между США и Европой с Украиной", — сказал он.Аналитик также отметил, что все больше стран Европы покидают коалицию желающих премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Участие в отправке войск им кажется сомнительным, а о создании бесполетной зоны Стармер больше не упоминает.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.

https://ria.ru/20250322/britaniya-2006618289.html

https://ria.ru/20250322/starmer-2006566686.html

сша

европа

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в мире, сша, европа, россия, кир стармер, александр меркурис