https://ria.ru/20250324/pozhar-2006955027.html

На Кубани при пожаре на нефтебазе сложился резервуар

На Кубани при пожаре на нефтебазе сложился резервуар - РИА Новости, 24.03.2025

На Кубани при пожаре на нефтебазе сложился резервуар

Горевший резервуар на нефтебазе с "сложился" под воздействием высоких температур, при этом огонь не вышел за пределы обваловки, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:28:00+03:00

2025-03-24T14:28:00+03:00

2025-03-24T14:29:00+03:00

кавказский район

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Горевший резервуар на нефтебазе с "сложился" под воздействием высоких температур, при этом огонь не вышел за пределы обваловки, сообщили в оперштабе региона. "Ночью с 23 на 24 марта резервуар в результате долгого воздействия высоких температур "сложился". При этом площадь пожара не увеличилась, не вышла за пределы обваловки", - говорится в сообщении. Оставшиеся на территории нефтебазы резервуары продолжают охлаждать. Расчеты сделали специальные пенные подушки для их защиты, добавляют власти. В тушении участвуют 467 человек, 185 единиц техники, а также четыре пожарных поезда. Власти Кубани 19 марта заявили об отражении атаки украинских беспилотников. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Трубопровод между резервуарами был поврежден. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена. Позже на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили. В понедельник пожар был локализован на площади 1250 квадратных метров.

https://ria.ru/20250321/pozhar-2006369327.html

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кавказский район, происшествия