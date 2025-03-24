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На место пожара в центре Москвы прибыло более десяти машин МЧС
На место пожара в центре Москвы прибыло более десяти машин МЧС - РИА Новости, 24.03.2025
На место пожара в центре Москвы прибыло более десяти машин МЧС
Как минимум 12 пожарных машин дежурят на месте пожара в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:50:00+03:00
2025-03-24T13:50:00+03:00
2025-03-24T14:01:00+03:00
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Как минимум 12 пожарных машин дежурят на месте пожара в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Техника стоит на обочине вдоль Зубовской улицы, пожарные работают на улице Тимура Фрунзе и улице Льва Толстого, а также на улице Россолимо.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, площадь возгорания уточняется. К тушению привлечены более 70 человек личного состава и 21 единица техники.
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Работа сотрудников МЧС на месте пожара в элитном ЖК в центре Москвы
Пожар в здании в центре Москвы локализован, площадь возгорания уточняется, сообщили в МЧС. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте находятся как минимум 12 пожарных машин.
2025-03-24T13:50
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РИА Новости
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, видео
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На место пожара в центре Москвы прибыло более десяти машин МЧС
Как минимум 12 машин МЧС находятся на месте пожара в ЖК "Роза Росса" в Москве