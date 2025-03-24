https://ria.ru/20250324/pozhar-2006939965.html
Пожар в доме в центре Москвы локализовали
Пожар в доме в центре Москвы локализовали - РИА Новости, 24.03.2025
Пожар в доме в центре Москвы локализовали
Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:48:00+03:00
2025-03-24T13:48:00+03:00
2025-03-24T14:49:00+03:00
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006947084_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7f458eedb5fbb56b19d7531f5f7eb976.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, горит здание гостиничного комплекса с апартаментами", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар удалось локализовать, площадь возгорания уточняется. К тушению привлечены более 70 человек личного состава и 21 единица техники.Как передавал корреспондент РИА Новости, пожар произошел в ЖК "Роза Росса", на месте слышны звуки хлопков. По данным МЧС, информация о пострадавших при возгорании не поступала.
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006940342.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006947084_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_27eae1d8ddad3c1ac21017d2effda6c6.jpg
Работа сотрудников МЧС на месте пожара в элитном ЖК в центре Москвы
Пожар в здании в центре Москвы локализован, площадь возгорания уточняется, сообщили в МЧС. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте находятся как минимум 12 пожарных машин.
2025-03-24T13:48
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в доме в центре Москвы локализовали
МЧС: в центре Москвы горит здание гостиничного комплекса с апартаментами