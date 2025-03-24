https://ria.ru/20250324/pozhar-2006939965.html

Пожар в доме в центре Москвы локализовали

Пожар в доме в центре Москвы локализовали - РИА Новости, 24.03.2025

Пожар в доме в центре Москвы локализовали

Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:48:00+03:00

2025-03-24T13:48:00+03:00

2025-03-24T14:49:00+03:00

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, горит здание гостиничного комплекса с апартаментами", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар удалось локализовать, площадь возгорания уточняется. К тушению привлечены более 70 человек личного состава и 21 единица техники.Как передавал корреспондент РИА Новости, пожар произошел в ЖК "Роза Росса", на месте слышны звуки хлопков. По данным МЧС, информация о пострадавших при возгорании не поступала.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006940342.html

москва

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Работа сотрудников МЧС на месте пожара в элитном ЖК в центре Москвы Пожар в здании в центре Москвы локализован, площадь возгорания уточняется, сообщили в МЧС. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте находятся как минимум 12 пожарных машин. 2025-03-24T13:48 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия