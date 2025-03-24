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Пожар в доме в центре Москвы локализовали - РИА Новости, 24.03.2025
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13:48 24.03.2025 (обновлено: 14:49 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006939965.html
Пожар в доме в центре Москвы локализовали
Пожар в доме в центре Москвы локализовали - РИА Новости, 24.03.2025
Пожар в доме в центре Москвы локализовали
Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.03.2025
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москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, горит здание гостиничного комплекса с апартаментами", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар удалось локализовать, площадь возгорания уточняется. К тушению привлечены более 70 человек личного состава и 21 единица техники.Как передавал корреспондент РИА Новости, пожар произошел в ЖК "Роза Росса", на месте слышны звуки хлопков. По данным МЧС, информация о пострадавших при возгорании не поступала.
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Работа сотрудников МЧС на месте пожара в элитном ЖК в центре Москвы
Пожар в здании в центре Москвы локализован, площадь возгорания уточняется, сообщили в МЧС. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте находятся как минимум 12 пожарных машин.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в доме в центре Москвы локализовали

МЧС: в центре Москвы горит здание гостиничного комплекса с апартаментами

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, горит здание гостиничного комплекса с апартаментами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар удалось локализовать, площадь возгорания уточняется. К тушению привлечены более 70 человек личного состава и 21 единица техники.
Как передавал корреспондент РИА Новости, пожар произошел в ЖК "Роза Росса", на месте слышны звуки хлопков. По данным МЧС, информация о пострадавших при возгорании не поступала.
Пожар в комплексе Роза Росса в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
На место пожара в центре Москвы прибыло более десяти машин МЧС
Вчера, 13:50
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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