https://ria.ru/20250324/pozhar-2006939501.html

Пожар на нефтебазе на Кубани локализовали на 1250 "квадратах"

Пожар на нефтебазе на Кубани локализовали на 1250 "квадратах" - РИА Новости, 24.03.2025

Пожар на нефтебазе на Кубани локализовали на 1250 "квадратах"

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, начавшийся 19 марта, локализован на площади 1250 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:45:00+03:00

2025-03-24T13:45:00+03:00

2025-03-24T13:59:00+03:00

происшествия

кавказский район

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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, начавшийся 19 марта, локализован на площади 1250 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона."На нефтебазе в Кавказском районе локализовали пожар на площади 1250 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что по состоянию на 13.00 мск потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается.В тушении участвуют 467 человек, 185 единиц техники, а также четыре пожарных поезда.Власти Кубани 19 марта заявили об отражении атаки украинских беспилотников. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Трубопровод между резервуарами был поврежден. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.Позже на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили.

https://ria.ru/20250321/pozhar-2006369327.html

кавказский район

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происшествия, кавказский район