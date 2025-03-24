https://ria.ru/20250324/pozhar-2006930775.html
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 24.03.2025
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара
Движение по улице Тимура Фрунзе в центре Москвы перекрыто из-за пожара, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:19:00+03:00
2025-03-24T13:19:00+03:00
2025-03-24T13:47:00+03:00
происшествия
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006929552_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_b89862a22149ff11e05e3ff2e4ea45d8.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Движение по улице Тимура Фрунзе в центре Москвы перекрыто из-за пожара, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Как передает корреспондент РИА Новости, пожар произошел в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте слышны звуки хлопков. "На улице Зубовская в районе дома 2 в связи с пожаром перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе от Зубовской улицы до улицы Тимура Фрунзе, 11с7. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Также перекрыто движение по ул. Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе.Позже в ведомстве уточнили, что движение по Зубовской улице затруднено, занята одна полоса из трех.Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250324/zhk-2006931214.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006929552_101:0:1084:737_1920x0_80_0_0_a1ec59cb175662be0e6991689f978245.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, городское хозяйство москвы, москва
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара
Движение на нескольких улицах в центре Москвы перекрыли из-за пожара