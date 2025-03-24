https://ria.ru/20250324/pozhar-2006930775.html

В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара

В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 24.03.2025

В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара

Движение по улице Тимура Фрунзе в центре Москвы перекрыто из-за пожара, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:19:00+03:00

2025-03-24T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Движение по улице Тимура Фрунзе в центре Москвы перекрыто из-за пожара, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Как передает корреспондент РИА Новости, пожар произошел в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте слышны звуки хлопков. "На улице Зубовская в районе дома 2 в связи с пожаром перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе от Зубовской улицы до улицы Тимура Фрунзе, 11с7. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Также перекрыто движение по ул. Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе.Позже в ведомстве уточнили, что движение по Зубовской улице затруднено, занята одна полоса из трех.Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, городское хозяйство москвы, москва