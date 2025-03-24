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В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 24.03.2025
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13:19 24.03.2025 (обновлено: 13:47 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006930775.html
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 24.03.2025
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара
Движение по улице Тимура Фрунзе в центре Москвы перекрыто из-за пожара, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.03.2025
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Движение по улице Тимура Фрунзе в центре Москвы перекрыто из-за пожара, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Как передает корреспондент РИА Новости, пожар произошел в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте слышны звуки хлопков. "На улице Зубовская в районе дома 2 в связи с пожаром перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе от Зубовской улицы до улицы Тимура Фрунзе, 11с7. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Также перекрыто движение по ул. Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе.Позже в ведомстве уточнили, что движение по Зубовской улице затруднено, занята одна полоса из трех.Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара

Движение на нескольких улицах в центре Москвы перекрыли из-за пожара

© РИА НовостиПожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы
Пожар в ЖК Роза Росса в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости
Пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Движение по улице Тимура Фрунзе в центре Москвы перекрыто из-за пожара, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Как передает корреспондент РИА Новости, пожар произошел в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте слышны звуки хлопков.
"На улице Зубовская в районе дома 2 в связи с пожаром перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе от Зубовской улицы до улицы Тимура Фрунзе, 11с7. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Также перекрыто движение по ул. Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе.
Позже в ведомстве уточнили, что движение по Зубовской улице затруднено, занята одна полоса из трех.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Пожар в ЖК Роза Росса в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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