https://ria.ru/20250324/pozhar-2006926142.html
В элитном ЖК в центре Москвы вспыхнул сильный пожар
В элитном ЖК в центре Москвы вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 24.03.2025
В элитном ЖК в центре Москвы вспыхнул сильный пожар
В центре Москвы вспыхнул пожар в ЖК "Роза Росса", на месте слышны звуки хлопков, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:05:00+03:00
2025-03-24T13:05:00+03:00
2025-03-24T14:11:00+03:00
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В центре Москвы вспыхнул пожар в ЖК "Роза Росса", на месте слышны звуки хлопков, сообщил корреспондент РИА Новости.Открытое горение наблюдается на крыше одного из корпусов жилого комплекса, оттуда поднимаются клубы черного дыма.Как рассказал агентству представитель экстренных служб, предварительная площадь пожара — 100 квадратных метров.Информации о пострадавших не поступало, сообщили в МЧС. Там подчеркнули, что горит кровля шестиэтажного строящегося здания.По данным столичного дептранса, движение перекрыли по улице Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе.На месте дежурят сотрудники медицинских служб и как минимум пять пожарных машин, территорию оцепили.
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006862426.html
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Крупный пожар в центре Москвы
Крупный пожар в центре Москвы
2025-03-24T13:05
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Департамент транспорта г. Москвы
В элитном ЖК в центре Москвы вспыхнул сильный пожар
В центре Москвы в районе Хамовники произошел пожар в ЖК "Роза Росса"