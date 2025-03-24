https://ria.ru/20250324/pozhar-2006862426.html

В Ростове-на-Дону потушили пожар в ТЦ и жилом доме

В Ростове-на-Дону потушили пожар в ТЦ и жилом доме - РИА Новости, 24.03.2025

В Ростове-на-Дону потушили пожар в ТЦ и жилом доме

центре Ростова-на-Дону потушили пожар на кровле жилого дома, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T08:36:00+03:00

2025-03-24T08:36:00+03:00

2025-03-24T08:56:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006861454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41c5c73e1855d7a187ca5587cb8083a8.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В центре Ростова-на-Дону потушили пожар на кровле жилого дома, сообщило МЧС в Telegram-канале."Пожар на кровле жилого дома в Ростове-на-Дону полностью потушен", — говорится в релизе.Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание на кровле торгового центра.По данным ведомства, ТЦ загорелся на 300 "квадратах". Вскоре огонь перекинулся на кровлю стоящей рядом пятиэтажки. С места ЧП эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.В тушении пожара приняли участие почти 100 человек и около 30 единиц техники.По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20250324/novgorod-2006850652.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону Огонь с горящего в Ростове-на-Дону ТЦ распространился на кровлю стоящей рядом пятиэтажки, жителей эвакуируют, сообщает МЧС. 2025-03-24T08:36 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)