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В Ростове-на-Дону потушили пожар в ТЦ и жилом доме
В Ростове-на-Дону потушили пожар в ТЦ и жилом доме - РИА Новости, 24.03.2025
В Ростове-на-Дону потушили пожар в ТЦ и жилом доме
центре Ростова-на-Дону потушили пожар на кровле жилого дома, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T08:36:00+03:00
2025-03-24T08:36:00+03:00
2025-03-24T08:56:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В центре Ростова-на-Дону потушили пожар на кровле жилого дома, сообщило МЧС в Telegram-канале."Пожар на кровле жилого дома в Ростове-на-Дону полностью потушен", — говорится в релизе.Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание на кровле торгового центра.По данным ведомства, ТЦ загорелся на 300 "квадратах". Вскоре огонь перекинулся на кровлю стоящей рядом пятиэтажки. С места ЧП эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.В тушении пожара приняли участие почти 100 человек и около 30 единиц техники.По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. Прокуратура начала проверку.
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону
Огонь с горящего в Ростове-на-Дону ТЦ распространился на кровлю стоящей рядом пятиэтажки, жителей эвакуируют, сообщает МЧС.
2025-03-24T08:36
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону потушили пожар в ТЦ и жилом доме
МЧС: в Ростове-на-Дону полностью потушили пожар в ТЦ и жилом доме