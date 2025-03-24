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В Ростове-на-Дону потушили пожар в ТЦ и жилом доме - РИА Новости, 24.03.2025
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08:36 24.03.2025 (обновлено: 08:56 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006862426.html
В Ростове-на-Дону потушили пожар в ТЦ и жилом доме
В Ростове-на-Дону потушили пожар в ТЦ и жилом доме - РИА Новости, 24.03.2025
В Ростове-на-Дону потушили пожар в ТЦ и жилом доме
центре Ростова-на-Дону потушили пожар на кровле жилого дома, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T08:36:00+03:00
2025-03-24T08:56:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В центре Ростова-на-Дону потушили пожар на кровле жилого дома, сообщило МЧС в Telegram-канале."Пожар на кровле жилого дома в Ростове-на-Дону полностью потушен", — говорится в релизе.Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание на кровле торгового центра.По данным ведомства, ТЦ загорелся на 300 "квадратах". Вскоре огонь перекинулся на кровлю стоящей рядом пятиэтажки. С места ЧП эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.В тушении пожара приняли участие почти 100 человек и около 30 единиц техники.По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. Прокуратура начала проверку.
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ростов-на-дону
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4.7
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Кадры с места пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону
Огонь с горящего в Ростове-на-Дону ТЦ распространился на кровлю стоящей рядом пятиэтажки, жителей эвакуируют, сообщает МЧС.
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РИА Новости
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону потушили пожар в ТЦ и жилом доме

МЧС: в Ростове-на-Дону полностью потушили пожар в ТЦ и жилом доме

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В центре Ростова-на-Дону потушили пожар на кровле жилого дома, сообщило МЧС в Telegram-канале.
"Пожар на кровле жилого дома в Ростове-на-Дону полностью потушен", — говорится в релизе.
© МЧС РФПожар в ТЦ в Ростове-на-Дону
Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© МЧС РФ
Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону
Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание на кровле торгового центра.
По данным ведомства, ТЦ загорелся на 300 "квадратах". Вскоре огонь перекинулся на кровлю стоящей рядом пятиэтажки. С места ЧП эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.
В тушении пожара приняли участие почти 100 человек и около 30 единиц техники.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. Прокуратура начала проверку.
Ликвидация пожара на Центральном рынке в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке
Вчера, 05:22
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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