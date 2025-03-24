https://ria.ru/20250324/pozhar-2006842311.html

Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализовали

Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализовали - РИА Новости, 24.03.2025

Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализовали

Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T02:10:00+03:00

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происшествия

великий новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ранее ведомство сообщило, что двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров. Отмечалось, что тушение осложняет сильное задымление. "Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006840675.html

великий новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, великий новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)