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Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализовали
Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализовали - РИА Новости, 24.03.2025
Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализовали
Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T02:10:00+03:00
2025-03-24T02:10:00+03:00
2025-03-24T02:10:00+03:00
происшествия
великий новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ранее ведомство сообщило, что двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров. Отмечалось, что тушение осложняет сильное задымление. "Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, великий новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Великий Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализовали
Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализовали, пострадавших нет