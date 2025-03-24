https://ria.ru/20250324/pozhar-2006841317.html
Причиной пожара на автостоянке во Владивостоке стал поджог
Причиной пожара на автостоянке во Владивостоке стал поджог - РИА Новости, 24.03.2025
Причиной пожара на автостоянке во Владивостоке стал поджог
Поджог стал причиной пожара на стоянке во Владивостоке, где сгорели 22 машины, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T01:45:00+03:00
2025-03-24T01:45:00+03:00
2025-03-24T06:03:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Поджог стал причиной пожара на стоянке во Владивостоке, где сгорели 22 машины, сообщает прокуратура Приморья.Ранее в ГУМЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, огнем уничтожен 21 автомобиль. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается."Прокуратура Первомайского района г. Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств поджога 22 машин. В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома 17 по улице Надибаидзе во Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью", - говорится в сообщении.Произошедшее зафиксировано камерой видеонаблюдения.Ход процессуальной проверки и установление личности поджигателя поставлены на контроль в прокуратуре района.
https://ria.ru/20250323/sk-2006741444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Причиной пожара на автостоянке во Владивостоке стал поджог
Причиной пожара на стоянке во Владивостоке, где сгорели 22 машины, стал поджог