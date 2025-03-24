https://ria.ru/20250324/pozhar-2006841317.html

Причиной пожара на автостоянке во Владивостоке стал поджог

Причиной пожара на автостоянке во Владивостоке стал поджог - РИА Новости, 24.03.2025

Причиной пожара на автостоянке во Владивостоке стал поджог

Поджог стал причиной пожара на стоянке во Владивостоке, где сгорели 22 машины, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T01:45:00+03:00

2025-03-24T01:45:00+03:00

2025-03-24T06:03:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Поджог стал причиной пожара на стоянке во Владивостоке, где сгорели 22 машины, сообщает прокуратура Приморья.Ранее в ГУМЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, огнем уничтожен 21 автомобиль. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается."Прокуратура Первомайского района г. Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств поджога 22 машин. В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома 17 по улице Надибаидзе во Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью", - говорится в сообщении.Произошедшее зафиксировано камерой видеонаблюдения.Ход процессуальной проверки и установление личности поджигателя поставлены на контроль в прокуратуре района.

https://ria.ru/20250323/sk-2006741444.html

https://ria.ru/20250320/podzhog-2006330167.html

владивосток

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, россия, приморский край