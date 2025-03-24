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Ирина Понаровская исполнила песню на стихи Марии Захаровой - РИА Новости, 24.03.2025
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Шоубиз
 
21:28 24.03.2025 (обновлено: 21:51 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ponarovskaja-2007063040.html
Ирина Понаровская исполнила песню на стихи Марии Захаровой
Ирина Понаровская исполнила песню на стихи Марии Захаровой - РИА Новости, 24.03.2025
Ирина Понаровская исполнила песню на стихи Марии Захаровой
Заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская на концерте в Санкт-Петербурге исполнила песню "Мой ангел" на стихи официального представителя МИД России Марии... РИА Новости, 24.03.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская на концерте в Санкт-Петербурге исполнила песню "Мой ангел" на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой, посвященную матерям, которые потеряли сыновей, передает корреспондент РИА Новости. Концерт Понаровской проходит в понедельник в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге. На концерте состоялась премьера песни "Мой ангел" (музыка Макса Фадеева, слова Марии Захаровой). "Всем матерям, которые по той или иной причине потеряли свое дитя. Они наши ангелы. Всем женщинам, которые, не дай Бог, пережили или переживут это горе", - сказала Понаровская перед исполнением песни.Песня "Мой ангел" прозвучала в финале концерта. Зрители встали во время исполнения песни.Ирина Понаровская - советская и российская певица, заслуженная артистка Российской Федерации. В сентябре 2024 года певица потеряла сына: Энтони Родд умер у себя в квартире в Москве.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Песня "Мой ангел" на стихи Марии Захаровой в исполнении Ирины Понаровской
Ирина Понаровская на концерте в Петербурге исполнила песню "Мой ангел" на стихи Марии Захаровой, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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санкт-петербург, москва, ирина понаровская, мария захарова
Шоубиз, Санкт-Петербург, Москва, Ирина Понаровская, Мария Захарова
Ирина Понаровская исполнила песню на стихи Марии Захаровой

Певица Понаровская исполнила песню "Мой ангел" на стихи Марии Захаровой

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская на концерте в Санкт-Петербурге исполнила песню "Мой ангел" на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой, посвященную матерям, которые потеряли сыновей, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт Понаровской проходит в понедельник в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге. На концерте состоялась премьера песни "Мой ангел" (музыка Макса Фадеева, слова Марии Захаровой).
"Всем матерям, которые по той или иной причине потеряли свое дитя. Они наши ангелы. Всем женщинам, которые, не дай Бог, пережили или переживут это горе", - сказала Понаровская перед исполнением песни.
Песня "Мой ангел" прозвучала в финале концерта. Зрители встали во время исполнения песни.
Ирина Понаровская - советская и российская певица, заслуженная артистка Российской Федерации. В сентябре 2024 года певица потеряла сына: Энтони Родд умер у себя в квартире в Москве.
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