https://ria.ru/20250324/politsiya-2006897511.html
Автора рэп-песни "МВД — не мое" уволили за дискредитацию органов
Автора рэп-песни "МВД — не мое" уволили за дискредитацию органов - РИА Новости, 24.03.2025
Автора рэп-песни "МВД — не мое" уволили за дискредитацию органов
Сотрудника столичной полиции, сочинившего нецензурный рэп, уволили со службы, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сотрудника столичной полиции, сочинившего нецензурный рэп, уволили со службы, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мужчина с 2017 года служил в одном из отделов полиции при метрополитене. Его коллеги из отдела собственной безопасности в какой-то момент обнаружили, что он ведет в соцсети "ВКонтакте" страницы под именами Витя Белый и Витя Громов. Там он публиковал собственный рэп с нецензурной бранью и пропагандой наркотиков. Особенную обеспокоенность проверяющих вызвала композиция под названием "МВД — не мое". В ней усмотрели "ненормативную лексику, пренебрежение к законодательству" и сочли, что она "умаляет авторитет органов исполнительной власти". При этом молодой человек не скрывал, что служит в полиции. Помимо рэпа, он публиковал в соцсети собственные фотографии и видео в полицейской форме и с символикой МВД, а также в гражданском, но с оружием. Как выяснил корреспондент РИА Новости, исполнитель довольно давно начал музыкальную карьеру. Но его страницы во "ВКонтакте" скрыты или удалены, как и песня "МВД — не мое". Тем не менее ее все же удалось найти на сторонних площадках. "Я все равно так и не смог ротному подчиняться, зато филонить на работе мог так виртуозно, что мониторинг не осилили в погонах звезды. МВД — не мое", — говорится в песне.После всего этого в марте прошлого года мужчину уволили со службы — за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Он не согласился с решением и оспорил его в суде. Но там не нашли оснований для признания приказа об увольнении незаконным, просьбу о восстановлении истца на работе суд отклонил.
https://ria.ru/20241228/shtraf-1991787828.html
https://ria.ru/20250122/bashkirija-1994984176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Автора рэп-песни "МВД — не мое" уволили за дискредитацию органов
Публиковавшего нецензурный рэп полицейского уволили за дискредитацию органов МВД
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сотрудника столичной полиции, сочинившего нецензурный рэп, уволили со службы, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Мужчина с 2017 года служил в одном из отделов полиции при метрополитене. Его коллеги из отдела собственной безопасности в какой-то момент обнаружили, что он ведет в соцсети "ВКонтакте" страницы под именами Витя Белый и Витя Громов. Там он публиковал собственный рэп с нецензурной бранью и пропагандой наркотиков.
Особенную обеспокоенность проверяющих вызвала композиция под названием "МВД — не мое". В ней усмотрели "ненормативную лексику, пренебрежение к законодательству" и сочли, что она "умаляет авторитет органов исполнительной власти".
При этом молодой человек не скрывал, что служит в полиции. Помимо рэпа, он публиковал в соцсети собственные фотографии и видео в полицейской форме и с символикой МВД, а также в гражданском, но с оружием.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, исполнитель довольно давно начал музыкальную карьеру. Но его страницы во "ВКонтакте" скрыты или удалены, как и песня "МВД — не мое". Тем не менее ее все же удалось найти на сторонних площадках. "Я все равно так и не смог ротному подчиняться, зато филонить на работе мог так виртуозно, что мониторинг не осилили в погонах звезды. МВД — не мое", — говорится в песне.
После всего этого в марте прошлого года мужчину уволили со службы — за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Он не согласился с решением и оспорил его в суде. Но там не нашли оснований для признания приказа об увольнении незаконным, просьбу о восстановлении истца на работе суд отклонил.