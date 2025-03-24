В Стамбуле задержали более 70 участников акций протеста
Полиция задержала 71 участника протестных акций в Стамбуле
© Getty Images / Serdar OzsoyПолиция задерживает протестующих во время акции протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре. 23 марта 2025
© Getty Images / Serdar Ozsoy
Полиция задерживает протестующих во время акции протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре. 23 марта 2025
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СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Полиция задержала 71 участника незаконных протестных акций в Стамбуле в ночь на понедельник, сообщило госагентство Anadolu.
Власти Стамбула ранее запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта.
"Были установлены 99 человек, нарушивших запрет на проведение демонстраций, …из них задержан 71, еще 28 в розыске", - сообщило агентство.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 20 марта на площади Сарачхане у мэрии города, а также в ряде других турецких городов.
Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек.
Генпрокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.
МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.
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