https://ria.ru/20250324/politsija-2006926429.html

В Стамбуле задержали более 70 участников акций протеста

В Стамбуле задержали более 70 участников акций протеста - РИА Новости, 24.03.2025

В Стамбуле задержали более 70 участников акций протеста

Полиция задержала 71 участника незаконных протестных акций в Стамбуле в ночь на понедельник, сообщило госагентство Anadolu. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:05:00+03:00

2025-03-24T13:05:00+03:00

2025-03-24T13:25:00+03:00

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СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Полиция задержала 71 участника незаконных протестных акций в Стамбуле в ночь на понедельник, сообщило госагентство Anadolu. Власти Стамбула ранее запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта. "Были установлены 99 человек, нарушивших запрет на проведение демонстраций, …из них задержан 71, еще 28 в розыске", - сообщило агентство. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 20 марта на площади Сарачхане у мэрии города, а также в ряде других турецких городов. Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

https://ria.ru/20250323/mer-2006829375.html

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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, генеральная прокуратура рф