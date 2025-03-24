https://ria.ru/20250324/politika-2006846587.html

Внуки нацистов задают политический тон в Европе, заявил политолог

Внуки нацистов задают политический тон в Европе, заявил политолог - РИА Новости, 24.03.2025

Внуки нацистов задают политический тон в Европе, заявил политолог

Внуки тех, кто бок о бок воевал с гитлеровцами в составе вермахта, ваффен-СС и других нацистских военизированных структурах и воспитанные своими такими... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T03:35:00+03:00

2025-03-24T03:35:00+03:00

2025-03-24T03:35:00+03:00

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БАКУ, 24 мар – РИА Новости. Внуки тех, кто бок о бок воевал с гитлеровцами в составе вермахта, ваффен-СС и других нацистских военизированных структурах и воспитанные своими такими предками, задают политический тон в ряде стран Западной Европы и постсоветского пространства, выразил мнение в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, российский политолог Олег Кузнецов. "Сегодня внуки тех, кто бок о бок воевал с гитлеровцами в составе вермахта, ваффен-СС и других военизированных структур, задают политический тон в странах Западной Европы и постсоветского пространства. И это не удивительно: родители нынешних политиков, помня свое полуголодное послевоенное детство, делали карьеру, строили бизнес, зарабатывали деньги, чтобы дать своим детям приличное образование, а вот их воспитанием занимались как раз те дедушки и бабушки, которые замарались сотрудничеством с нацистами, но были готовы через внуков реализовать свою мечту своего господства на земле предков. Что мы сейчас, собственно, практически повсеместно наблюдаем", - сказал историк. По его словам, каждый второй президент современных прибалтийских стран – американский или канадский миллионер "с дедушкой из состава ваффен-СС". "Иметь дедушку наци для европейского политикума стало приличным и даже модным, сегодня на этом уже можно сделать политическую карьеру, что в принципе было недопустимо четверть века назад. Олаф Шольц и Анналена Бербок своим примером доказали это. Даже сама идея Европейского Союза без Великобритании есть по своей сути нацистская. Нет ни одной страны на политической карте Европы (за исключением, пожалуй, Греции и Сербии), в которых не приветствовали бы Гитлера. Италия Муссолини, Испания Франко, Португалия Салазара, Норвегия Квислинга, Словакия Тиссо, Франция Петэна и Вейгана, Венгрия Хорти, а затем Салаши, Румыния Антонеску, Хорватия Павелича – все зиговали Гитлеру. А кто не зиговал или зиговал кое-как, как король Болгарии Борис III, то после встречи с фюрером умирал, и сразу же находился тот, кто готов был зиговать с особым усердием. Даже нынешняя система экономической кооперации и производственной специализации стран Европы сложилась во времена существования Третьего рейха", - подчеркнул эксперт. Собеседник агентства отметил, что "внутреннее осознание собственной ущербности" у их элит компенсируется через крайнюю и агрессивную форму национализма – нацизм. "Причем в отличие от гитлеровского нацизма, в основу которого был положен культ солдата Третьего рейха, в основу нынешней его разновидности положен культ коллективного европейца. И в этом есть свой смысл: когда о своем величии говорит датчанин, эстонец, финн и даже француз, ему смеются в глаза и крутят пальцем у виска, так как все прекрасно понимают, что он сам по себе – ноль. И тут на помощь приходит идея общеевропейца, придуманная Йозефом Паулем Геббельсом в 1943 году, когда стало понятно, что собственного пушечного мяса у гитлеровской Германии больше нет, и за фюрера должны начать умирать другие европейские народы и не вместе с немцами, а вместо немцев. Именно тогда начался расцвет ваффен-СС, послевкусие которого все мы ощущаем до сих пор", - сказал Кузнецов. По его словам, в Третьем рейхе было сформировано порядка двадцати соединений ваффен-СС и до пятидесяти охранных батальонов, в которых служили выходцы из Западной Украины и украинского населения Молдавии и Румынии. "Называли их по—разному – бандеровцами, власовцами, лестными братьями, но суть у них всех была одна – все они были предателями, воевавшими со своими соотечественниками и соседями ради сомнительного права называться солдатами Третьего рейха. Именно они же составляли основную массу сотрудников печально известных айнзацгрупп СС, осуществлявших репрессии против населения оккупированных территорий, целенаправленно истреблявших евреев и цыган, коммунистов и сочувствующих партизанам, именно сотрудников, а не военнослужащих, так как даже гитлеровцы палачей за солдат не считали. Хрестоматийным является пример белорусской деревни Хатынь, уничтоженной подразделением одной из таких айнзацгрупп, сформированной из этнических украинцев", - подчеркнул эксперт. По его словам, в 1945 году многие из них, кто не был уничтожен в сражениях с Красной армией и советскими партизанами, оказались в странах Западной Европы. "Более миллиона гитлеровских приспешников из СССР рассеялось по миру – в Германии, Канаде, США, странах Южной Америки, сохранив свои пронацистские и антисоветские взгляды. Одного из таких "героев", воевавшего против поддерживающего советских партизан местного населения, в прошлом году овацией и стоя приветствовали депутаты канадского парламента вместе с Зеленским. По сути, это были аплодисменты в адрес не только старого украинского эсэсовца, но и той идеологии, ради которой он совершал военные преступления. Не стоит забывать, что приговором Большого Нюрнбергского международного трибунала структуры от 1 октября 1946 года СС и СД были признаны преступными и запрещены, и их сотрудники объявлены вне закона. Но сегодня в странах бывшей антигитлеровской коалиции, к числу которых относилась и Канада, об этом предпочитают не вспоминать", - подытожил Кузнецов. Президент России Владимир Путин пригласил на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководителей ряда стран. В январе текущего года министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что для участия в параде в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года приглашены военные из 19 дружественных государств РФ.

https://ria.ru/20250116/istorik-1993936289.html

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

https://ria.ru/20250323/konflikt-2006780242.html

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Дарья Буймова

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