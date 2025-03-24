В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025
Поисковики в Сафоновском районе Смоленщины подняли останки 16 солдат
© Фото : Василий Анохин/TelegramПоисковики начали работу в рамках Вахта Памяти-2025 в Смоленской области
Поисковики начали работу в рамках Вахта Памяти-2025 в Смоленской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025, которая традиционно собирает поисковиков со всего региона, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Уже в субботу наши поисковики вышли на боевую смену и у них появились первые результаты. Отряды "Боевое братство" и "Мемориал" вели раскопки в Сафоновском районе — некогда на линии боевого соприкосновения красноармейцев с фашистскими захватчиками. Они смогли поднять останки 16 солдат и найти 3 медальона", - написал Анохин.
Одним из первых мероприятий Вахты стала акция "Дорога домой". В Храме Блаженной Матроны Московской проводили в последний путь красноармейца Бориса Тихоновича Кудинова, чьи останки были найдены поисковым отрядом "Серп и Молот" из Сафоново. На торжественное прощание пригласили родственников бойца — его внучка приехала в Смоленск из Курской области, а ее родная сестра из Москвы. Спустя 82 года боец наконец-то найдет покой на своей малой родине.
Анохин поблагодарил лидера смоленских поисковиков Нину Куликовских. "Под ее чутким руководством все больше людей узнает о нашей великой истории. Уверен, знания, которые они получают на местах героических сражений будут передаваться дальше — из поколения в поколение", - подчеркнул глава региона.