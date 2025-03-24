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В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025 - РИА Новости, 24.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:52 24.03.2025 (обновлено: 11:20 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/poiskoviki-2006894136.html
В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025
В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025 - РИА Новости, 24.03.2025
В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025
В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025, которая традиционно собирает поисковиков со всего региона, сообщил губернатор области Василий Анохин в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:52:00+03:00
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общество
сафоновский район
смоленская область
сафоново
василий анохин
80-летие победы в великой отечественной войне
смоленская область
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025, которая традиционно собирает поисковиков со всего региона, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Уже в субботу наши поисковики вышли на боевую смену и у них появились первые результаты. Отряды "Боевое братство" и "Мемориал" вели раскопки в Сафоновском районе — некогда на линии боевого соприкосновения красноармейцев с фашистскими захватчиками. Они смогли поднять останки 16 солдат и найти 3 медальона", - написал Анохин. Одним из первых мероприятий Вахты стала акция "Дорога домой". В Храме Блаженной Матроны Московской проводили в последний путь красноармейца Бориса Тихоновича Кудинова, чьи останки были найдены поисковым отрядом "Серп и Молот" из Сафоново. На торжественное прощание пригласили родственников бойца — его внучка приехала в Смоленск из Курской области, а ее родная сестра из Москвы. Спустя 82 года боец наконец-то найдет покой на своей малой родине. Анохин поблагодарил лидера смоленских поисковиков Нину Куликовских. "Под ее чутким руководством все больше людей узнает о нашей великой истории. Уверен, знания, которые они получают на местах героических сражений будут передаваться дальше — из поколения в поколение", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250320/anokhin-2006314995.html
сафоновский район
смоленская область
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общество, сафоновский район, смоленская область, сафоново, василий анохин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Сафоновский район, Смоленская область, Сафоново, Василий Анохин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Смоленская область
В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025

Поисковики в Сафоновском районе Смоленщины подняли останки 16 солдат

© Фото : Василий Анохин/TelegramПоисковики начали работу в рамках Вахта Памяти-2025 в Смоленской области
Поисковики начали работу в рамках Вахта Памяти-2025 в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Поисковики начали работу в рамках Вахта Памяти-2025 в Смоленской области
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025, которая традиционно собирает поисковиков со всего региона, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Уже в субботу наши поисковики вышли на боевую смену и у них появились первые результаты. Отряды "Боевое братство" и "Мемориал" вели раскопки в Сафоновском районе — некогда на линии боевого соприкосновения красноармейцев с фашистскими захватчиками. Они смогли поднять останки 16 солдат и найти 3 медальона", - написал Анохин.
Одним из первых мероприятий Вахты стала акция "Дорога домой". В Храме Блаженной Матроны Московской проводили в последний путь красноармейца Бориса Тихоновича Кудинова, чьи останки были найдены поисковым отрядом "Серп и Молот" из Сафоново. На торжественное прощание пригласили родственников бойца — его внучка приехала в Смоленск из Курской области, а ее родная сестра из Москвы. Спустя 82 года боец наконец-то найдет покой на своей малой родине.
Анохин поблагодарил лидера смоленских поисковиков Нину Куликовских. "Под ее чутким руководством все больше людей узнает о нашей великой истории. Уверен, знания, которые они получают на местах героических сражений будут передаваться дальше — из поколения в поколение", - подчеркнул глава региона.
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Смоленская областьОбществоСафоновский районСмоленская областьСафоновоВасилий Анохин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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