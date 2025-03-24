https://ria.ru/20250324/poiskoviki-2006894136.html

В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025

В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025 - РИА Новости, 24.03.2025

В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025

В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025, которая традиционно собирает поисковиков со всего региона, сообщил губернатор области Василий Анохин в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:52:00+03:00

2025-03-24T10:52:00+03:00

2025-03-24T11:20:00+03:00

общество

сафоновский район

смоленская область

сафоново

василий анохин

80-летие победы в великой отечественной войне

смоленская область

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Смоленской области начала работу Вахта Памяти-2025, которая традиционно собирает поисковиков со всего региона, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Уже в субботу наши поисковики вышли на боевую смену и у них появились первые результаты. Отряды "Боевое братство" и "Мемориал" вели раскопки в Сафоновском районе — некогда на линии боевого соприкосновения красноармейцев с фашистскими захватчиками. Они смогли поднять останки 16 солдат и найти 3 медальона", - написал Анохин. Одним из первых мероприятий Вахты стала акция "Дорога домой". В Храме Блаженной Матроны Московской проводили в последний путь красноармейца Бориса Тихоновича Кудинова, чьи останки были найдены поисковым отрядом "Серп и Молот" из Сафоново. На торжественное прощание пригласили родственников бойца — его внучка приехала в Смоленск из Курской области, а ее родная сестра из Москвы. Спустя 82 года боец наконец-то найдет покой на своей малой родине. Анохин поблагодарил лидера смоленских поисковиков Нину Куликовских. "Под ее чутким руководством все больше людей узнает о нашей великой истории. Уверен, знания, которые они получают на местах героических сражений будут передаваться дальше — из поколения в поколение", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250320/anokhin-2006314995.html

сафоновский район

смоленская область

сафоново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сафоновский район, смоленская область, сафоново, василий анохин, 80-летие победы в великой отечественной войне