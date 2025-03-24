https://ria.ru/20250324/podmoskove-2007037229.html
Более 220 жителей Подмосковья расселили из аварийного жилья за неделю
Более 220 жителей Подмосковья расселили из аварийного жилья за неделю - РИА Новости, 24.03.2025
Более 220 жителей Подмосковья расселили из аварийного жилья за неделю
Более 220 жителей Московской области расселили из аварийного жилищного фонда за неделю с 17 по 23 марта, сообщает пресс-служба министерства строительного... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:56:00+03:00
2025-03-24T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Более 220 жителей Московской области расселили из аварийного жилищного фонда за неделю с 17 по 23 марта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. По данным ведомства, общая площадь расселенных помещений составила 38,069 тысячи квадратного метра. Гражданам предоставили жилье в домах-новостройках, компенсировали выкупную цену, закупили квартиры на вторичном рынке. "На прошедшей неделе из аварийного жилищного фонда расселены 222 человека из 94 жилых помещений", — указывает пресс-служба. Отмечается, что расселение проводилось в 18 городских округах: Богородский, Воскресенск, Дмитровский, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Коломна, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Ступино, Талдомский, Шатура, Шаховская. Работа по расселению аварийного жилья продолжается в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 220 жителей Подмосковья расселили из аварийного жилья за неделю
Свыше 220 жителей Подмосковья расселили из аварийного жилья с 17 по 23 марта
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Более 220 жителей Московской области расселили из аварийного жилищного фонда за неделю с 17 по 23 марта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
По данным ведомства, общая площадь расселенных помещений составила 38,069 тысячи квадратного метра. Гражданам предоставили жилье в домах-новостройках, компенсировали выкупную цену, закупили квартиры на вторичном рынке.
"На прошедшей неделе из аварийного жилищного фонда расселены 222 человека из 94 жилых помещений", — указывает пресс-служба.
Отмечается, что расселение проводилось в 18 городских округах: Богородский, Воскресенск, Дмитровский, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Коломна, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Ступино, Талдомский, Шатура, Шаховская.
Работа по расселению аварийного жилья продолжается в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".