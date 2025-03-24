https://ria.ru/20250324/podmoskove-2007031484.html

Власти Подмосковья введут семь объектов для скорой помощи в этом году

Власти Подмосковья введут семь объектов для скорой помощи в этом году - РИА Новости, 24.03.2025

Власти Подмосковья введут семь объектов для скорой помощи в этом году

Структуру скорой медицинской помощи Московской области дополнят семью подстанциями и постами, а выездные бригады оснастят более современными планшетами,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:20:00+03:00

2025-03-24T18:20:00+03:00

2025-03-24T18:20:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Структуру скорой медицинской помощи Московской области дополнят семью подстанциями и постами, а выездные бригады оснастят более современными планшетами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор региона Андрей Воробьев обсудил трансформацию службы скорой медицинской помощи (СМП) на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов. Речь шла, в том числе, о ремонте и строительстве новых объектов, а также о внедрении умных решений, которые позволяют повышать качество и скорость оказания медпомощи в соответствии с нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь". "В Подмосковье, как и в любом другом регионе, скорая помощь имеет важное значение. Особенно напряженный период был во времена ковида – мы помним, какая нагрузка легла на службу СМП, сколько тогда было вызовов. Она всегда на передовой. Поэтому сегодня мы еще раз обсудим дополнительное оснащение, усиление того, что требуется для эффективной работы этой службы, которая каждый день, каждый час взаимодействует с людьми", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что необходимо продолжать внедрять все, что позволяет своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь. Так, на данный момент в структуре скорой медицинской помощи региона – 56 подстанций и 91 пост. В службу СМП Подмосковья продолжают внедрять инновации. Например, единую диспетчерскую, умную маршрутизацию, кардиопульт с возможностью дистанционной расшифровки электрокардиографии (ЭКГ) и консультативный пульт. По словам заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина, трансформация СМП направлена на централизацию управления и формирование принципа "скорая помощь без границ". Единая диспетчерская позволяет "перехватить" ближайшую бригаду на экстренный вызов, передислоцировать ее по нагрузке в рамках рабочей смены. Поиск свободной бригады на экстренный вызов теперь осуществляется в любом округе. В этом году все планшеты, которыми оснащены бригады СМП, заменят на более современные, в них появится новый функционал: режим видеорегистратора, передача данных ГЛОНАСС, двусторонняя аудиосвязь. Также за три года в Подмосковье отремонтировали 20 подстанций и десять постов, построили пять подстанций и один пост. План на этот год – ввести семь новых объектов. В апреле откроют подстанцию в деревне Сухарево (городского округа Мытищи), посты в Хотькове (Сергиево-Посадский городском округе) и деревне Мякинино (Одинцовский городской округ); в августе – пост в деревне Судниково (Волоколамский муниципальный округ); в декабре – подстанцию в рабочем поселке Михнево (городского округа Ступино), посты в селе Поречье (Можайский муниципального округа) и деревне Суханово (Ленинский городской округ).

https://ria.ru/20250324/dorogi-2007027478.html

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московская область (подмосковье)