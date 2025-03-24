https://ria.ru/20250324/podmoskove-2006999062.html

Строительство 25 объектов началось в индустриальных парках Подмосковья

Строительство 25 объектов началось в индустриальных парках Подмосковья - РИА Новости, 24.03.2025

Строительство 25 объектов началось в индустриальных парках Подмосковья

Резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья начали строительство 25 производственно-складских объектов с начала 2025 года,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:33:00+03:00

2025-03-24T16:33:00+03:00

2025-03-24T16:33:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья начали строительство 25 производственно-складских объектов с начала 2025 года, соответствующие разрешения были получены, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Инвесторы продолжают активно реализовывать проекты в индустриальных парках Подмосковья. В этом году резиденты и управляющие компании индустриальных парков приступили к строительству 25 производственно-складских объектов общей площадью более 96,5 тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций оценивается в 11,8 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. В министерстве отметили, что реализация проектов позволит создать более 700 рабочих мест для жителей Подмосковья. Подобрать площадку в регионе для размещения предприятия, в том числе на территории индустриальных парков, можно на инвестиционной карте региона. Она создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

https://ria.ru/20250324/podmoskove-2006966092.html

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московская область (подмосковье)