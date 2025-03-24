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Более 76 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья
Более 76 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья - РИА Новости, 24.03.2025
Более 76 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья
На горячую линию главного врача Подмосковья поступило более 76 тысяч звонков с начала 2025 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:55:00+03:00
2025-03-24T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На горячую линию главного врача Подмосковья поступило более 76 тысяч звонков с начала 2025 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Позвонив на горячую линию, жители могут задать вопросы и получить необходимую информацию о работе медучреждения, а также оставить отзывы и предложения. "Благодаря работе “горячей линии”, жители могут оперативно получить информацию и ответы на волнующие их вопросы. Также это дает возможность руководителям принимать решения в организации работы. С начала года на “горячую линию главного врача” поступило более 76 тысяч звонков", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина Позвонить главному врачу можно по единому номеру. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер, который соответствует нужной медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. Звонки на единую линию принимаются по рабочим дням с 9.00 до 18.00.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 76 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья
Горячая линия главврача Подмосковья приняла свыше 76 тыс звонков за 2025 год
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На горячую линию главного врача Подмосковья поступило более 76 тысяч звонков с начала 2025 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Позвонив на горячую линию, жители могут задать вопросы и получить необходимую информацию о работе медучреждения, а также оставить отзывы и предложения.
"Благодаря работе “горячей линии”, жители могут оперативно получить информацию и ответы на волнующие их вопросы. Также это дает возможность руководителям принимать решения в организации работы. С начала года на “горячую линию главного врача” поступило более 76 тысяч звонков", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина
Позвонить главному врачу можно по единому номеру. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер, который соответствует нужной медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках.
Звонки на единую линию принимаются по рабочим дням с 9.00 до 18.00.