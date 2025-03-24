https://ria.ru/20250324/podmoskove-2006966092.html

Более 76 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья

Более 76 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья - РИА Новости, 24.03.2025

Более 76 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья

На горячую линию главного врача Подмосковья поступило более 76 тысяч звонков с начала 2025 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:55:00+03:00

2025-03-24T14:55:00+03:00

2025-03-24T14:55:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a1f6f0a7fbbeec9c42b820b4b404bf88.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На горячую линию главного врача Подмосковья поступило более 76 тысяч звонков с начала 2025 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Позвонив на горячую линию, жители могут задать вопросы и получить необходимую информацию о работе медучреждения, а также оставить отзывы и предложения. "Благодаря работе “горячей линии”, жители могут оперативно получить информацию и ответы на волнующие их вопросы. Также это дает возможность руководителям принимать решения в организации работы. С начала года на “горячую линию главного врача” поступило более 76 тысяч звонков", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина Позвонить главному врачу можно по единому номеру. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер, который соответствует нужной медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. Звонки на единую линию принимаются по рабочим дням с 9.00 до 18.00.

https://ria.ru/20250324/gaz-2006910238.html

https://ria.ru/20250321/sklad-2006507587.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)