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В Петербурге списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО - РИА Новости, 24.03.2025
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18:35 24.03.2025 (обновлено: 18:36 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/peterburg-2007034307.html
В Петербурге списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО
В Петербурге списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО - РИА Новости, 24.03.2025
В Петербурге списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО
В Петербурге благодаря вмешательству прокуратуры списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО, сообщает пресс-служба городского ведомства. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:35:00+03:00
2025-03-24T18:36:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. В Петербурге благодаря вмешательству прокуратуры списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО, сообщает пресс-служба городского ведомства. "Установлено, что житель Колпино в настоящее время выполняет задачи в зоне специальной военной операции в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. Несмотря на это, по месту его регистрации приходили документы, свидетельствующие о наличии у него задолженности перед микрофинансовой организацией", - сообщает пресс-служба. С заявлением об этом в прокуратуру обратилась супруга участника СВО. "В целях восстановления его прав прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора займа недействительным. Требования надзорного ведомства удовлетворены, договор признан недействительным", - отметили в пресс-службе. Также информация об оформлении микрозайма удалена из кредитной истории военнослужащего. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
https://ria.ru/20250306/gosuslugi-2003330741.html
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происшествия, санкт-петербург, колпино, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпино, Россия
В Петербурге списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО

Прокуратура Петербурга списала микрозайм, взятый на имя участника СВО

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. В Петербурге благодаря вмешательству прокуратуры списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО, сообщает пресс-служба городского ведомства.
"Установлено, что житель Колпино в настоящее время выполняет задачи в зоне специальной военной операции в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. Несмотря на это, по месту его регистрации приходили документы, свидетельствующие о наличии у него задолженности перед микрофинансовой организацией", - сообщает пресс-служба.
С заявлением об этом в прокуратуру обратилась супруга участника СВО. "В целях восстановления его прав прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора займа недействительным. Требования надзорного ведомства удовлетворены, договор признан недействительным", - отметили в пресс-службе.
Также информация об оформлении микрозайма удалена из кредитной истории военнослужащего.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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