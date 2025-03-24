https://ria.ru/20250324/peterburg-2007034307.html

В Петербурге списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО

В Петербурге списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО - РИА Новости, 24.03.2025

В Петербурге списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО

В Петербурге благодаря вмешательству прокуратуры списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО, сообщает пресс-служба городского ведомства. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:35:00+03:00

2025-03-24T18:35:00+03:00

2025-03-24T18:36:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

колпино

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. В Петербурге благодаря вмешательству прокуратуры списали микрозайм, взятый мошенниками на имя участника СВО, сообщает пресс-служба городского ведомства. "Установлено, что житель Колпино в настоящее время выполняет задачи в зоне специальной военной операции в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. Несмотря на это, по месту его регистрации приходили документы, свидетельствующие о наличии у него задолженности перед микрофинансовой организацией", - сообщает пресс-служба. С заявлением об этом в прокуратуру обратилась супруга участника СВО. "В целях восстановления его прав прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора займа недействительным. Требования надзорного ведомства удовлетворены, договор признан недействительным", - отметили в пресс-службе. Также информация об оформлении микрозайма удалена из кредитной истории военнослужащего. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

https://ria.ru/20250306/gosuslugi-2003330741.html

санкт-петербург

колпино

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, колпино, россия