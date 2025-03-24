https://ria.ru/20250324/peterburg-2006979840.html

В Петербурге завели дело на мужчину, устроившего стрельбу в метро

В Петербурге завели дело на мужчину, устроившего стрельбу в метро - РИА Новости, 24.03.2025

В Петербурге завели дело на мужчину, устроившего стрельбу в метро

Житель Санкт-Петербурга, который выстрелил из пускового сигнального устройства, повздорив с пассажирами в вагоне метро, стал фигурантом уголовного дела о... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:28:00+03:00

2025-03-24T15:28:00+03:00

2025-03-24T15:36:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который выстрелил из пускового сигнального устройства, повздорив с пассажирами в вагоне метро, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее полиция сообщала о задержании 19-летнего неработающего петербуржца, который в субботу вечером после конфликта с пассажирами подземки при выходе из вагона на станции "Василеостровская" выстрелил в салон из пускового устройства "Сигнал охотника". "Задержанный был доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241101/peterburg-1981293088.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург