В Петербурге завели дело на мужчину, устроившего стрельбу в метро
На устроившего стрельбу на станции метро "Василеостровская" мужчину завели дело
© Петербургская полиция/TelegramЗадержание пассажира метро, стрелявшего в салон вагона из "сигнала охотника" на станции метро "Василеостровская" в Санкт-Петербурге
Задержание пассажира метро, стрелявшего в салон вагона из "сигнала охотника" на станции метро "Василеостровская" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который выстрелил из пускового сигнального устройства, повздорив с пассажирами в вагоне метро, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее полиция сообщала о задержании 19-летнего неработающего петербуржца, который в субботу вечером после конфликта с пассажирами подземки при выходе из вагона на станции "Василеостровская" выстрелил в салон из пускового устройства "Сигнал охотника".
"Задержанный был доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
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