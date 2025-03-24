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В Петербурге завели дело на мужчину, устроившего стрельбу в метро - РИА Новости, 24.03.2025
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15:28 24.03.2025 (обновлено: 15:36 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/peterburg-2006979840.html
В Петербурге завели дело на мужчину, устроившего стрельбу в метро
В Петербурге завели дело на мужчину, устроившего стрельбу в метро - РИА Новости, 24.03.2025
В Петербурге завели дело на мужчину, устроившего стрельбу в метро
Житель Санкт-Петербурга, который выстрелил из пускового сигнального устройства, повздорив с пассажирами в вагоне метро, стал фигурантом уголовного дела о... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:28:00+03:00
2025-03-24T15:36:00+03:00
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который выстрелил из пускового сигнального устройства, повздорив с пассажирами в вагоне метро, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее полиция сообщала о задержании 19-летнего неработающего петербуржца, который в субботу вечером после конфликта с пассажирами подземки при выходе из вагона на станции "Василеостровская" выстрелил в салон из пускового устройства "Сигнал охотника". "Задержанный был доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге завели дело на мужчину, устроившего стрельбу в метро

На устроившего стрельбу на станции метро "Василеостровская" мужчину завели дело

© Петербургская полиция/TelegramЗадержание пассажира метро, стрелявшего в салон вагона из "сигнала охотника" на станции метро "Василеостровская" в Санкт-Петербурге
Задержание пассажира метро, стрелявшего в салон вагона из сигнала охотника на станции метро Василеостровская в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Петербургская полиция/Telegram
Задержание пассажира метро, стрелявшего в салон вагона из "сигнала охотника" на станции метро "Василеостровская" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который выстрелил из пускового сигнального устройства, повздорив с пассажирами в вагоне метро, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее полиция сообщала о задержании 19-летнего неработающего петербуржца, который в субботу вечером после конфликта с пассажирами подземки при выходе из вагона на станции "Василеостровская" выстрелил в салон из пускового устройства "Сигнал охотника".
"Задержанный был доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
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