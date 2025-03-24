https://ria.ru/20250324/peskov-2006921937.html

Кремль рассказал об аспектах обсуждения Черноморской инициативы в Эр-Рияде

Кремль рассказал об аспектах обсуждения Черноморской инициативы в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025

Кремль рассказал об аспектах обсуждения Черноморской инициативы в Эр-Рияде

Вопрос выполнения обязательств перед РФ в рамках Черноморской инициативы будет в повестке переговоров РФ и США в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:48:00+03:00

2025-03-24T12:48:00+03:00

2025-03-24T12:52:00+03:00

россия

сша

москва

дмитрий песков

григорий карасин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вопрос выполнения обязательств перед РФ в рамках Черноморской инициативы будет в повестке переговоров РФ и США в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Если вы помните в ее предыдущем виде (Черноморскую - ред.) инициативу, ...там была достаточно большая часть обязательств перед нашей страной, которые, кстати говоря, в прошлый раз выполнены не были. Поэтому это тоже сегодня будет на повестке", - сказал Песков журналистам.В понедельник в Эр-Рияде началась встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.

https://ria.ru/20250324/peregovory-2006912774.html

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Обстановка у отеля в Эр-Рияде, где проходят российско-американские переговоры Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длятся уже более часа, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах – обстановка у отеля, где проходит встреча. 2025-03-24T12:48 true PT0M07S

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россия, сша, москва, дмитрий песков, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире