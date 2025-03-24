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Кремль рассказал об аспектах обсуждения Черноморской инициативы в Эр-Рияде
Кремль рассказал об аспектах обсуждения Черноморской инициативы в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
Кремль рассказал об аспектах обсуждения Черноморской инициативы в Эр-Рияде
Вопрос выполнения обязательств перед РФ в рамках Черноморской инициативы будет в повестке переговоров РФ и США в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:48:00+03:00
2025-03-24T12:48:00+03:00
2025-03-24T12:52:00+03:00
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дмитрий песков
григорий карасин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вопрос выполнения обязательств перед РФ в рамках Черноморской инициативы будет в повестке переговоров РФ и США в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Если вы помните в ее предыдущем виде (Черноморскую - ред.) инициативу, ...там была достаточно большая часть обязательств перед нашей страной, которые, кстати говоря, в прошлый раз выполнены не были. Поэтому это тоже сегодня будет на повестке", - сказал Песков журналистам.В понедельник в Эр-Рияде началась встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
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Обстановка у отеля в Эр-Рияде, где проходят российско-американские переговоры
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длятся уже более часа, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах – обстановка у отеля, где проходит встреча.
2025-03-24T12:48
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россия, сша, москва, дмитрий песков, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Кремль рассказал об аспектах обсуждения Черноморской инициативы в Эр-Рияде
Песков: обязательства перед РФ по Черноморской инициативе обсудят в Эр-Рияде