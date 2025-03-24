https://ria.ru/20250324/peskov-2006919816.html

ВС России соблюдают запрет на удары по энергообъектам, сообщил Песков

ВС России соблюдают запрет на удары по энергообъектам, сообщил Песков - РИА Новости, 24.03.2025

ВС России соблюдают запрет на удары по энергообъектам, сообщил Песков

ВС России выполняют приказ президента РФ Владимира Путина после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:40:00+03:00

2025-03-24T12:40:00+03:00

2025-03-24T13:02:00+03:00

вооруженные силы рф

украина

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

дональд трамп

киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВС России выполняют приказ президента РФ Владимира Путина после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения киевского режима."Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, где та точка, когда мы будем вынуждены отказаться от договоренности не наносить удары по объектам энергоинфраструктуры, учитывая, что Киев ее не соблюдает.Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

киев

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