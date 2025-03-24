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ВС России соблюдают запрет на удары по энергообъектам, сообщил Песков - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 24.03.2025 (обновлено: 13:02 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/peskov-2006919816.html
ВС России соблюдают запрет на удары по энергообъектам, сообщил Песков
ВС России соблюдают запрет на удары по энергообъектам, сообщил Песков - РИА Новости, 24.03.2025
ВС России соблюдают запрет на удары по энергообъектам, сообщил Песков
ВС России выполняют приказ президента РФ Владимира Путина после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:40:00+03:00
2025-03-24T13:02:00+03:00
вооруженные силы рф
украина
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дональд трамп
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВС России выполняют приказ президента РФ Владимира Путина после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения киевского режима."Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, где та точка, когда мы будем вынуждены отказаться от договоренности не наносить удары по объектам энергоинфраструктуры, учитывая, что Киев ее не соблюдает.Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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вооруженные силы рф, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, киев, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Вооруженные силы РФ, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Киев, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
ВС России соблюдают запрет на удары по энергообъектам, сообщил Песков

Песков: ВС РФ выполняют приказ о прекращении ударов по энергообъектам Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВС России выполняют приказ президента РФ Владимира Путина после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения киевского режима.
"Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, где та точка, когда мы будем вынуждены отказаться от договоренности не наносить удары по объектам энергоинфраструктуры, учитывая, что Киев ее не соблюдает.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампКиевДмитрий ПесковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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