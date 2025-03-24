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Кремль: США могут отслеживать данные об ударах ВСУ по российским объектам
Кремль: США могут отслеживать данные об ударах ВСУ по российским объектам - РИА Новости, 24.03.2025
Кремль: США могут отслеживать данные об ударах ВСУ по российским объектам
США имеют возможность отслеживать информацию о продолжающихся ударах Киева по энергообъектам России и делать выводы, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:38:00+03:00
2025-03-24T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США имеют возможность отслеживать информацию о продолжающихся ударах Киева по энергообъектам России и делать выводы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию. Ее также имеют возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, намерена ли Россия и дальше придерживаться своего обещания не бить по объектам энергоинфраструктуры, учитывая, что Киев не соблюдает "энергетическое перемирие".Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Киев, Владимир Зеленский, В мире
Кремль: США могут отслеживать данные об ударах ВСУ по российским объектам
Песков: США могут делать выводы после ударов Киева по российским энергообъектам