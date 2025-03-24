https://ria.ru/20250324/peskov-2006918668.html

Кремль: США могут отслеживать данные об ударах ВСУ по российским объектам

Кремль: США могут отслеживать данные об ударах ВСУ по российским объектам - РИА Новости, 24.03.2025

Кремль: США могут отслеживать данные об ударах ВСУ по российским объектам

США имеют возможность отслеживать информацию о продолжающихся ударах Киева по энергообъектам России и делать выводы, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:38:00+03:00

2025-03-24T12:38:00+03:00

2025-03-24T13:02:00+03:00

сша

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

россия

дональд трамп

дмитрий песков

киев

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_bfb9e0599eec18c3efa71ea9698c3d90.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США имеют возможность отслеживать информацию о продолжающихся ударах Киева по энергообъектам России и делать выводы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию. Ее также имеют возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, намерена ли Россия и дальше придерживаться своего обещания не бить по объектам энергоинфраструктуры, учитывая, что Киев не соблюдает "энергетическое перемирие".Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250324/peregovory-2006920038.html

сша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, дональд трамп, дмитрий песков, киев, владимир зеленский, в мире