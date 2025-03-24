https://ria.ru/20250324/pereryv-2006989814.html
Делегации России и США вновь ушли на перерыв
Делегации России и США вновь ушли на перерыв - РИА Новости, 24.03.2025
Делегации России и США вновь ушли на перерыв
Делегации РФ и США в Эр-Рияде вновь ушли на перерыв, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:06:00+03:00
2025-03-24T16:06:00+03:00
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Делегации РФ и США в Эр-Рияде вновь ушли на перерыв, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.Ранее делегации уже делали перерыв на обед. В общей сложности без учёта перерывов переговоры идут почти шесть часов."Перерыв", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о ходе переговоров.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием
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россия, сша, в мире, черное море, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), григорий карасин
Россия, США, В мире, Черное море, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Григорий Карасин
Делегации России и США вновь ушли на перерыв
Делегации России и США вновь ушли на перерыв на переговорах в Эр-Рияде