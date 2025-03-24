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Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления - РИА Новости, 24.03.2025
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21:33 24.03.2025 (обновлено: 21:37 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/peregovory-2007063878.html
Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления
Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления - РИА Новости, 24.03.2025
Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления
Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 24.03.2025
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2025-03-24T21:37:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров."Идет согласование", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о совместном заявлении.Переговоры делегаций идут уже больше 11 часов.
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html
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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления

РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
"Идет согласование", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о совместном заявлении.
Переговоры делегаций идут уже больше 11 часов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде
Вчера, 15:40
 
РоссияСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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