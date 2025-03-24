https://ria.ru/20250324/peregovory-2007063878.html
Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления
Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления - РИА Новости, 24.03.2025
Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления
Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T21:33:00+03:00
2025-03-24T21:33:00+03:00
2025-03-24T21:37:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006877805_0:35:928:557_1920x0_80_0_0_141cb7e4119e394f7b5d29bb506b5d6e.jpg
ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров."Идет согласование", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о совместном заявлении.Переговоры делегаций идут уже больше 11 часов.
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006877805_88:0:991:677_1920x0_80_0_0_28a3527aa920bde25e5afd0e145a5b6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления
РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров