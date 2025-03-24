https://ria.ru/20250324/peregovory-2007063878.html

Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления

Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления - РИА Новости, 24.03.2025

Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления

Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 24.03.2025

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2025-03-24T21:37:00+03:00

россия

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров."Идет согласование", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о совместном заявлении.Переговоры делегаций идут уже больше 11 часов.

https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html

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