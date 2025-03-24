https://ria.ru/20250324/peregovory-2007050665.html

Источник: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва

Источник: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва - РИА Новости, 24.03.2025

Источник: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва

Переговоры России и США возобновились в Эр-Рияде после третьего перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. РИА Новости, 24.03.2025

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россия

сша

григорий карасин

владимир путин

дональд трамп

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 24 мар — РИА Новости. Переговоры России и США возобновились в Эр-Рияде после третьего перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи."Пошли", — сказал собеседник агентства. Встреча началась в понедельник около 10:00 мск.Ранее днем участник российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры идут полным ходом, обсуждаются серьезнейшие проблемы.Экспертная встреча "технических команд" России и США проходит в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton. Москву вместе с Карасиным представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, встреча в основном посвящена теме Черноморской инициативы, но не исключено, что могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с урегулированием украинского конфликта.

https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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