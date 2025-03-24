https://ria.ru/20250324/peregovory-2007050665.html
Источник: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва
Источник: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва - РИА Новости, 24.03.2025
Источник: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва
Переговоры России и США возобновились в Эр-Рияде после третьего перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:45:00+03:00
2025-03-24T19:45:00+03:00
2025-03-24T20:06:00+03:00
россия
сша
григорий карасин
владимир путин
дональд трамп
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006890427_0:0:1010:569_1920x0_80_0_0_81c12d5f0c1a270d54cd4d18dc669192.jpg
ЭР-РИЯД, 24 мар — РИА Новости. Переговоры России и США возобновились в Эр-Рияде после третьего перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи."Пошли", — сказал собеседник агентства. Встреча началась в понедельник около 10:00 мск.Ранее днем участник российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры идут полным ходом, обсуждаются серьезнейшие проблемы.Экспертная встреча "технических команд" России и США проходит в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton. Москву вместе с Карасиным представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, встреча в основном посвящена теме Черноморской инициативы, но не исключено, что могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с урегулированием украинского конфликта.
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006890427_122:0:926:603_1920x0_80_0_0_41a91c6f5f8840fde3e9ff3faea99832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика
Россия, США, Григорий Карасин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Политика
Источник: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва
Переговоры РФ и США, которые идут 10-й час, возобновились после 3-го перерыва