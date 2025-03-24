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Источник: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва - РИА Новости, 24.03.2025
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19:45 24.03.2025 (обновлено: 20:06 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/peregovory-2007050665.html
Источник: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва
Источник: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва - РИА Новости, 24.03.2025
Источник: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва
Переговоры России и США возобновились в Эр-Рияде после третьего перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. РИА Новости, 24.03.2025
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россия
сша
григорий карасин
владимир путин
дональд трамп
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 24 мар — РИА Новости. Переговоры России и США возобновились в Эр-Рияде после третьего перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи."Пошли", — сказал собеседник агентства. Встреча началась в понедельник около 10:00 мск.Ранее днем участник российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры идут полным ходом, обсуждаются серьезнейшие проблемы.Экспертная встреча "технических команд" России и США проходит в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton. Москву вместе с Карасиным представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, встреча в основном посвящена теме Черноморской инициативы, но не исключено, что могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с урегулированием украинского конфликта.
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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россия, сша, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика
Россия, США, Григорий Карасин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Политика
Источник: переговоры России и США возобновились после третьего перерыва

Переговоры РФ и США, которые идут 10-й час, возобновились после 3-го перерыва

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США
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ЭР-РИЯД, 24 мар — РИА Новости. Переговоры России и США возобновились в Эр-Рияде после третьего перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи.
"Пошли", — сказал собеседник агентства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде
Вчера, 15:40
Встреча началась в понедельник около 10:00 мск.
Ранее днем участник российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры идут полным ходом, обсуждаются серьезнейшие проблемы.
Экспертная встреча "технических команд" России и США проходит в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton. Москву вместе с Карасиным представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как заявляли в Кремле, встреча в основном посвящена теме Черноморской инициативы, но не исключено, что могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с урегулированием украинского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине
23 марта, 08:00
 
РоссияСШАГригорий КарасинВладимир ПутинДональд ТрампСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеПолитика
 
 
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