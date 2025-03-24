https://ria.ru/20250324/peregovory-2006960492.html
Переговоры делегаций России и США продолжились после перерыва
Переговоры делегаций России и США продолжились после перерыва - РИА Новости, 24.03.2025
Переговоры делегаций России и США продолжились после перерыва
Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде продолжились после перерыва на обед, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:39:00+03:00
2025-03-24T14:39:00+03:00
2025-03-24T14:39:00+03:00
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде продолжились после перерыва на обед, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи."Возобновились", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о ходе переговоров.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250324/er-rijad-2006932426.html
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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, дональд трамп, владимир путин, григорий карасин
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Григорий Карасин
Переговоры делегаций России и США продолжились после перерыва
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продолжились после перерыва на обед