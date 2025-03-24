https://ria.ru/20250324/peregovory-2006943962.html

Карасин рассказал о ходе переговоров с американской делегацией

Карасин рассказал о ходе переговоров с американской делегацией - РИА Новости, 24.03.2025

Карасин рассказал о ходе переговоров с американской делегацией

На переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде обсуждаются серьезнейшие проблемы, рассказал РИА Новости по телефону участник российской делегации... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:59:00+03:00

2025-03-24T13:59:00+03:00

2025-03-24T14:29:00+03:00

россия

сша

политика

григорий карасин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде обсуждаются серьезнейшие проблемы, рассказал РИА Новости по телефону участник российской делегации сенатор Григорий Карасин.По его словам, переговоры идут полным ходом.На вопрос, есть ли у сторон какое-либо взаимопонимание, сенатор ответил: "Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько — третий час, разговариваем о серьезнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор".Возможны ли еще российско-американские встречи на уровне экспертов, он говорить не стал."Мы еще это не закончили. Подождите, планировать наперед будем потом", — добавил Карасин.Экспертная встреча "технических команд" России и США проходит в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton. Москву вместе с Карасиным представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, встреча в основном посвящена теме Черноморской инициативы, но не исключили, что могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с урегулированием украинского конфликта.

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

https://ria.ru/20250324/peskov-2006920210.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, сша, политика, григорий карасин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде