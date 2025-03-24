https://ria.ru/20250324/peregovory-2006921266.html

Песков рассказал о работе российских переговорщиков в Эр-Рияде

Песков рассказал о работе российских переговорщиков в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025

Песков рассказал о работе российских переговорщиков в Эр-Рияде

Российские переговорщики в Эр-Рияде могут в ходе встречи при необходимости связываться с Москвой, сейчас работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:46:00+03:00

2025-03-24T12:46:00+03:00

2025-03-24T12:47:00+03:00

россия

москва

сша

дмитрий песков

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские переговорщики в Эр-Рияде могут в ходе встречи при необходимости связываться с Москвой, сейчас работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они (российские переговорщики - ред.) во время переговоров не могут же давать информацию. Идут переговоры, идет работа. При необходимости, конечно, они имеют возможность связываться с центром", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как происходит передача информации о переговорах. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, сша, дмитрий песков, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика