https://ria.ru/20250324/peregovory-2006921266.html
Песков рассказал о работе российских переговорщиков в Эр-Рияде
Песков рассказал о работе российских переговорщиков в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
Песков рассказал о работе российских переговорщиков в Эр-Рияде
Российские переговорщики в Эр-Рияде могут в ходе встречи при необходимости связываться с Москвой, сейчас работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:46:00+03:00
2025-03-24T12:46:00+03:00
2025-03-24T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские переговорщики в Эр-Рияде могут в ходе встречи при необходимости связываться с Москвой, сейчас работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они (российские переговорщики - ред.) во время переговоров не могут же давать информацию. Идут переговоры, идет работа. При необходимости, конечно, они имеют возможность связываться с центром", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как происходит передача информации о переговорах. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Песков рассказал о работе российских переговорщиков в Эр-Рияде
Песков: переговорщики в Эр-Рияде могут при необходимости связываться с Москвой