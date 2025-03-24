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Песков рассказал о работе российских переговорщиков в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
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12:46 24.03.2025 (обновлено: 12:47 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/peregovory-2006921266.html
Песков рассказал о работе российских переговорщиков в Эр-Рияде
Песков рассказал о работе российских переговорщиков в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
Песков рассказал о работе российских переговорщиков в Эр-Рияде
Российские переговорщики в Эр-Рияде могут в ходе встречи при необходимости связываться с Москвой, сейчас работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:46:00+03:00
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россия
москва
сша
дмитрий песков
григорий карасин
совет федерации рф
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политика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские переговорщики в Эр-Рияде могут в ходе встречи при необходимости связываться с Москвой, сейчас работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они (российские переговорщики - ред.) во время переговоров не могут же давать информацию. Идут переговоры, идет работа. При необходимости, конечно, они имеют возможность связываться с центром", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как происходит передача информации о переговорах. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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россия, москва, сша, дмитрий песков, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика
Россия, Москва, США, Дмитрий Песков, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика
Песков рассказал о работе российских переговорщиков в Эр-Рияде

Песков: переговорщики в Эр-Рияде могут при необходимости связываться с Москвой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские переговорщики в Эр-Рияде могут в ходе встречи при необходимости связываться с Москвой, сейчас работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Они (российские переговорщики - ред.) во время переговоров не могут же давать информацию. Идут переговоры, идет работа. При необходимости, конечно, они имеют возможность связываться с центром", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как происходит передача информации о переговорах.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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РоссияМоскваСШАДмитрий ПесковГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Политика
 
 
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