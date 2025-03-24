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Песков рассказал о переговорах России и США по Украине - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 24.03.2025 (обновлено: 12:48 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/peregovory-2006920038.html
Песков рассказал о переговорах России и США по Украине
Песков рассказал о переговорах России и США по Украине - РИА Новости, 24.03.2025
Песков рассказал о переговорах России и США по Украине
России и США предстоит проработать еще много аспектов, связанных с украинским урегулированием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:42:00+03:00
2025-03-24T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
григорий карасин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. России и США предстоит проработать еще много аспектов, связанных с украинским урегулированием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США, Украина и Россия достигли предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, которые он охарактеризовал "очертаниями сделки". "По всей видимости, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования - здесь действительно есть общее понимание. Что касается технических вопросов, то вы знаете, что по определенной части технических вопросов, по одному из сюжетов, сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между нашей и американской делегациями. В целом, конечно же, предстоит еще проработать очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Россия и США договорись по общим параметрам украинского урегулирования, или же оценки Трампа слишком оптимистичны.В понедельник в Эр-Рияде начались переговоры российской делегации с группой экспертов от США. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков рассказал о переговорах России и США по Украине

Песков: РФ и США нужно проработать еще много аспектов урегулирования на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. России и США предстоит проработать еще много аспектов, связанных с украинским урегулированием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США, Украина и Россия достигли предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, которые он охарактеризовал "очертаниями сделки".
"По всей видимости, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования - здесь действительно есть общее понимание. Что касается технических вопросов, то вы знаете, что по определенной части технических вопросов, по одному из сюжетов, сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между нашей и американской делегациями. В целом, конечно же, предстоит еще проработать очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Россия и США договорись по общим параметрам украинского урегулирования, или же оценки Трампа слишком оптимистичны.
В понедельник в Эр-Рияде начались переговоры российской делегации с группой экспертов от США. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине
23 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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