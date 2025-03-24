https://ria.ru/20250324/peregovory-2006915013.html
Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются, сообщил источник
Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2025
Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются, сообщил источник
Переговоры России и США, которые стартовали в понедельник в Эр-Рияде, продолжаются уже два часа и будут идти ещё долго, сообщил РИА Новости источник, знакомый с РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:23:00+03:00
2025-03-24T12:23:00+03:00
2025-03-24T12:28:00+03:00
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Переговоры России и США, которые стартовали в понедельник в Эр-Рияде, продолжаются уже два часа и будут идти ещё долго, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи."Еще долго", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что переговоры продолжаются.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Обстановка у отеля в Эр-Рияде, где проходят российско-американские переговоры
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длятся уже более часа, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах – обстановка у отеля, где проходит встреча.
2025-03-24T12:23
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РИА Новости
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россия, совет федерации рф, григорий карасин, владимир путин, сша, черное море, дональд трамп, в мире
Россия, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Владимир Путин, США, Черное море, Дональд Трамп, В мире
Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются, сообщил источник
Переговоры России и США в Эр-Рияде будут идти еще долго